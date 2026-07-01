Feliciano Fernández, nuevo hermano mayor de la Esperanza de Triana

La Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana celebró el Cabildo de Elecciones más multitudinario de su historia el 30 de junio. 3458 hermanos se presentaron en la calle Pureza para elegir a Feliciano Fernández como hermano mayor. La jornada electoral, que se desarrolló con normalidad, estuvo habilitada durante seis horas produciéndose largas colas en la calle Pureza a pesar de las altas temperaturas.

Con la idea de poner al hermano en el centro, la candidatura de La Esperanza de Todos se hizo con una holgada victoria de casi setecientos votos de diferencia frente a la presentada por Guillermo Revuelta, actual teniente hermano mayor y que recibió un duro castigo en forma de votos por parte del cabildo de hermanos.

Tras alzarse con la victoria, Fernández tendrá que llevar a cabo un amplio programa de medidas presentadas en campaña como el proyecto de acompañamiento a personas mayores “Soleá, dame la mano”, el proyecto “Esperanza en el empleo”, la continuación de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur o la unificación de la cuota de hermano y la papeleta de sitio.

Estos son los nombres de los hermanos que conformarán la junta de gobierno de la Esperanza de Triana durante los próximos cuatro años:

-Hermano mayor: Feliciano Fernández González.

-Teniente de hermano mayor: Esteban Romera Domínguez.

-Consiliario1º: Ricardo Cauñago Salado.

-Consiliario 2º: Francisco de Asís Jiménez Leiva.

-Consiliaria 3ª: María Dolores Adela Larrey Murillo.

-Consiliario 4º: José Ángel Pozo Riqueni.

-Mayordoma 1ª: María José Martín Acosta.

-Mayordomo 2º: Bernardo Jiménez Molina.

-Secretario 1º: Eduardo Rodríguez Gavira.

-Secretario 2º: Javier Jesús Montaño Bellido.

-Fiscal: Antonio Barroso Toscano.

-Promotor sacramental: Jesús Martínez Navarro.

-Prioste 1º: Miguel Bermúdez Aragón.

-Prioste 2º: Rafael Gallardo Fernández.

-Prioste 3º: José Manuel Delgado Saucedo.

-Diputado de cultos: Pedro Alanzabes Calleja.

-Diputado clavero: Antonio de Bayas Salas

-Diputado mayor de gobierno: Javier Luque Ruiz.

-Diputado de caridad: Manuel Fernández-Armenta Pastor.