Cuatro oficiales dimiten de la Junta de Gobierno de la Hermandad de La Paz tras el cese del capataz

La Hermandad de La Paz ha comunicado a sus hermanos la dimisión de cuatro oficiales de su Junta de Gobierno. Según ha informado la propia corporación, han presentado su renuncia Antonio López-Puerta González, que ocupaba el cargo de Promotor Sacramental; José Ramón Cantón Bulnes, Consiliario 2º; Francisco Javier Sequera Morales, Consiliario 3º; y Daniel Laffitte Puch, Diputado Mayor de Gobierno.

En el comunicado, la Junta de Gobierno agradece a los cuatro hermanos “el tiempo, la dedicación y el trabajo” prestados al servicio de la corporación durante su etapa como oficiales de la misma.

Destitución de Ernesto Sanguino como capataz

Estas renuncias se producen después de que la hermandad anunciara el pasado 6 de julio el relevo en los martillos de sus pasos. La Junta de Gobierno, reunida entonces en Cabildo de Oficiales, acordó el nombramiento de Francisco Javier Díaz Espinosa como capataz del paso de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y de Fernando Adriaensens Lázaro como capataz del paso de María Santísima de la Paz.

En aquel comunicado, la corporación mostró también su agradecimiento a Ernesto Sanguino Gómez, que llevaba una década al frente de los pasos de la corporación del Domingo de Ramos, y a todos sus auxiliares por el trabajo realizado durante los últimos diez años, “en los que han volcado sus conocimientos, cariño y dedicación”.

La Hermandad de La Paz ha informado además de que, en Cabildo Extraordinario de Oficiales, solicitó a la Autoridad Eclesiástica la dispensa del plazo de un mes previsto en la Regla 30.2 para cubrir las vacantes producidas, fundamentándose en el periodo estival en el que se encuentra la corporación.

Tres de los cuatro oficiales que han presentado su renuncia ya habían formado parte de la anterior Junta de Gobierno, con Vicente Flores como hermano mayor. La actual Junta de Gobierno de La Paz, encabezada por Concepción Rubio, tomó posesión hace menos de un año, el pasado 4 de septiembre, tras el fallecimiento de Manuel Recio, anterior hermano mayor de la corporación.

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Según ha podido saber este periódico, las dimisiones eran conocidas en el barrio del Porvenir. Con este comunicado, la Hermandad informa a los hermanos de la solicitud y concesión de la dispensa eclesiástica para, debido al periodo estival, no tener que nombrar a los nuevos cargos de responsabilidad en el plazo de un mes. En este sentido, el pasado 20 de julio, el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, mediante el protocolo 2790/26, dispensó a la hermandad de dicho plazo para proceder a la cobertura de los cargos vacantes.