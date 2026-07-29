Adiós a Las Cigarreras: la Esperanza de Triana cambia de banda ocho años después

Una de las noticias del verano en clave cofrade es el cambio de acompañamiento musical de la Esperanza de Triana de cara al próximo año de 2027. La nueva junta de gobierno presidida por Feliciano Fernández ha optado por el cambio de formación musical para acompañar a Nuestra Señora de la Esperanza en la Madrugá.

Una decisión apoyada y amparada por la nueva comisión musical designada el pasado 15 de julio en el primer cabildo de oficiales de la nueva junta y que está compuesta por profesionales de la m+úsica como David Hurtado Torres o Daniel Albarrán Acosta. La Banda de Música de Santa Ana de Dos Hermanas cumplirá así uno de sus grandes anhelos como es volver a la calle Pureza en una segunda etapa, ya que la primera duró quince años desde 2003 a 2018.

El adiós a Las Cigarreras

En ese paréntesis de ocho años, la Banda de Música de las Cigarreras ha sido la encargada de acompañar a la Esperanza de Triana. Siendo la encargada de poner sus sones en la Madrugá y en las distintas salidas extraordinarias de la imagen que ha tenido como los seiscientos años devocionales, el II Congreso Internacional de Piedad Popular o las pasadas misiones en el Polígono Sur.

Una banda que durante su acompañamiento musical a la Esperanza de Triana ha estrenado varias composiciones de autores como David Hurtado, Félix de Carboneras o León Alapont y que ha encajado a la perfección con la idiosincrasia de la Esperanza de Triana. Una relación contractual que le costó a la formación púrpura la unión con la Hermandad de la Carretería, con la del Amparo o la Pura y Limpia del Postigo, al no encajar con el estilo de estas hermandades.

La vuelta de Santa Ana, un guiño al pasado

Desde la salida de la banda nazarena en 2018, el debate entre los hermanos de la Esperanza de Triana nunca se llegó a cerrar en torno a la banda que acompañaba a la Virgen. Los quince años en el que sonó Santa Ana en la calle Pureza hizo mella en cientos de cofrades que anhelaban su vuelta. Incluso la pérdida del contrato, supuso una gran crisis en la banda que consiguió un cisma creándose una nueva formación conocida como “Ciudad de Dos Hermanas” a cargo del ex-director de Santa Ana, José Ramón Lozano.

Un contrato que además exige mucho a la banda y que lleva unido, además de la Madrugá, otras actuaciones como el pregón de la hermandad, la Función Principal de Instituto y el traslado de regreso de la Virgen de la Esperanza.