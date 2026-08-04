Comienzan los cultos a la Virgen de los Reyes en Sevilla: horarios y novedades del primer besamanos

Los actos en honor a la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de su Archidiócesis, comienzan este martes 4 de agosto con el primer besamanos del mes en la Capilla Real de la Catedral. Los fieles podrán acercarse a venerar a la imagen durante la tarde de este martes y la mañana del miércoles 5 de agosto.

La principal novedad de este año es que será el primer besamanos y el primer ciclo de cultos de agosto que se celebre en la Capilla Real después de su restauración integral y de su reapertura al culto el pasado mes de febrero.

Todos los detalles del besamanos de la Virgen de los Reyes / M. J. R. Rechi

Horarios del besamanos de la Virgen de los Reyes

El besamanos se desarrollará en dos jornadas:

Martes 4 de agosto: de 19:00 a 23:00 horas .

de . Miércoles 5 de agosto: de 9:00 a 14:00 horas.

El acceso de los fieles se realizará a través de la Puerta de Campanillas de la Catedral de Sevilla.

Con este acto comienzan los cultos que el Cabildo Catedral dedica cada verano a la patrona de la ciudad, cuya festividad principal se celebra el 15 de agosto.

La Virgen de los Reyes estrena el besamanos con el Manto de los Apóstoles

Para recibir a los fieles, la Virgen de los Reyes luce el conocido como Manto de los Apóstoles, confeccionado sobre terciopelo de color guinda y realizado por Francisco Sosa con bordados de los siglos XVIII y XIX procedentes de antiguas capas pluviales francesas.

En las vistas del manto aparecen representados San Pedro y San Pablo, figuras que dan nombre a la pieza y que también hacen referencia a las dos capillas situadas junto a la Capilla Real.

Todos los detalles del besamanos de la Virgen de los Reyes / M. J. R. Rechi

El conjunto fue donado por la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando. La imagen lleva además una saya a juego, estrenada en 2025 y confeccionada en tisú blanco con bordados de la misma procedencia histórica.

El ajuar se completa con un encaje del siglo XVIII, donado por la familia Carrasco Linares, y con una toca entregada por Adeli Rodríguez, auxiliar de la Junta de Gobierno de la Asociación de Fieles.

El tradicional pecherín de corales rojos

La patrona de Sevilla porta también durante el besamanos su tradicional pecherín de corales rojos, una pieza donada por el rey Luis Felipe de Francia. Entre las joyas que incorpora destaca la medalla de oro original de la ciudad de Sevilla, junto a otras medallas y alhajas relacionadas históricamente con la Asociación de Fieles y con la devoción de la Casa Real hacia la Virgen de los Reyes.

Todos los detalles del besamanos de la Virgen de los Reyes / M. J. R. Rechi

Una corona de filigrana realizada en 1876

La imagen luce la llamada corona de besamanos, una obra de filigrana de oro realizada por Manuel González Rojas en 1876 y decorada con amatistas, esmeraldas y perlas. La pieza se elaboró para sustituir a la que fue robada en 1873 y fue utilizada como corona de salida de la Virgen de los Reyes antes de su coronación canónica, celebrada en 1904.

La corona, empleada habitualmente durante los cultos, ha sido restaurada recientemente en los talleres de Oribe y Marmolejo.

Todos los detalles del besamanos de la Virgen de los Reyes / M. J. R. Rechi

Primeros cultos tras la restauración de la Capilla Real

El besamanos de los días 4 y 5 de agosto permitirá a los fieles contemplar por primera vez esta celebración en la Capilla Real después de las obras de restauración.

La intervención permitió actuar sobre el retablo de la Virgen de los Reyes y sobre distintos elementos artísticos y de orfebrería del espacio, con el objetivo de mejorar su conservación y recuperar plenamente su función litúrgica y devocional.

El Cabildo Catedral invita tanto a los sevillanos como a los visitantes que se encuentren estos días en la ciudad a participar en este primer encuentro del mes de agosto con la patrona de Sevilla.