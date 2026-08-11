La Virgen de los Reyes estrenará un nuevo manto azul por el 125 aniversario de su coronación

La Virgen de los Reyes tendrá un nuevo manto procesional con motivo del 125 aniversario de su coronación canónica, una efeméride que se celebrará en 2029. El Cabildo Catedral de Sevilla ha puesto en marcha un proyecto diseñado por Javier Sánchez de los Reyes que recuperará la estética de los tejidos de finales del gótico y que tendrá como uno de sus elementos más llamativos un terciopelo azul índigo o imperial.

La iniciativa contará además con la participación de los propios devotos. La Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando promoverá una suscripción popular para ayudar a sufragar la confección del manto, de manera que los fieles puedan formar parte de un proyecto ligado a una de las grandes celebraciones que afrontará la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis en los próximos años.

El nuevo manto pretende recordar el espíritu con el que Sevilla vivió la coronación canónica de la Virgen de los Reyes en 1904. El deán de la Catedral de Sevilla, Francisco José Ortiz, ha recordado que aquel acontecimiento estuvo impulsado por la devoción de la ciudad y por el entonces arzobispo, Marcelo Spínola.

Presentación del proyecto del nuevo manto de la Virgen de los Reyes / CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

"La Coronación Canónica de la Patrona en 1904 fue un acto promovido por la devoción y el cariño de toda la ciudad y del entonces arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola. Nosotros queremos unirnos a ese sentimiento que sigue vivo en el pueblo sevillano y en el Cabildo Catedral, confeccionando un nuevo manto que vuelva a expresar esa profunda devoción 125 años después", ha señalado Ortiz.

Una suscripción popular para financiar el nuevo manto

Una de las claves del proyecto será precisamente su carácter participativo. La Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando abrirá una suscripción popular para que cualquier persona que lo desee pueda realizar una aportación.

La entidad habilitará próximamente una cuenta bancaria específica para recibir los donativos, cuyos datos se darán a conocer a través de los canales oficiales. También será posible colaborar directamente mediante los miembros de la Asociación durante las sabatinas que se celebran en la Capilla Real.

Proyecto del nuevo manto Virgen de los Reyes / CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

Los participantes recibirán además un pequeño recuerdo relacionado directamente con el ajuar de la Virgen: un testimonio devocional elaborado a partir de materiales textiles conservados de antiguos trabajos de restauración o conservación de sus mantos.

Con ello se busca que la colaboración no quede únicamente vinculada a la nueva pieza, sino también a la historia material de los mantos que han vestido a la Patrona a lo largo de los años.

Un diseño diferente a todos los mantos que ya tiene la Virgen

El diseño realizado por Javier Sánchez de los Reyes parte de una idea clara: crear un manto que no se parezca a los que actualmente forman parte del ajuar de la Virgen y que, al mismo tiempo, encaje con el carácter histórico y artístico de una imagen gótica.

Para ello se ha recurrido a los tejidos de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, especialmente a aquellos de aspecto labrado o adamascado que aparecen en pinturas y tablas de los siglos XV y XVI. La propia Catedral de Sevilla conserva obras pictóricas de esa época en las que pueden encontrarse ejemplos similares.

"El diseño del nuevo manto para la Virgen de los Reyes obedece a dos criterios principales. Uno, ofrecer un diseño que responda a las singularidades artístico-estéticas de la Virgen de los Reyes, una talla gótica; y después, realizar un diseño que fuese distinto al del resto de los mantos que ya posee la imagen", explica Sánchez de los Reyes.

Presentación del proyecto del nuevo manto del Niño Jesús de la Virgen de los Reyes / CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

Entre las referencias utilizadas por el diseñador se encuentra el retablo cerámico de la Virgen de los Reyes de la antigua Audiencia Provincial de Sevilla, actual sede de la Fundación Cajasol, donde la imagen aparece vestida con tejidos de inspiración gótica.

De ahí surge una composición que trasladará al bordado los motivos de aquellos tejidos históricos, acompañados de una cenefa de estilo gótico-mudéjar que recorrerá el conjunto.

Bordados en seda y oro y pequeñas coronas

La ejecución del manto combinará bordados en seda y oro. La seda tendrá un tono ligeramente más claro que el terciopelo utilizado como base, mientras que las zonas de oro se realizarán en oro llano y con poco volumen, tratando de acercar las técnicas tradicionales del bordado sevillano a la apariencia de los antiguos tejidos en los que se inspira el diseño.

El motivo central estará rodeado por una cenefa con elementos góticos y mudéjares en la que aparecerán pequeñas coronas, una referencia directa a la advocación de la imagen como Reina de Reyes.

Proyecto del nuevo manto del Niño Jesús / CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

El conjunto se completará con un galón de inspiración mudéjar y un fino fleco de camaraña o hilo de oro, siguiendo modelos localizados en antiguas prendas de la Catedral y otros bordados eclesiásticos. En los dos ángulos delanteros aparecerá además el escudo del Cabildo Catedral.

El proyecto no se limita a la imagen de la Virgen. También contempla la confección de un nuevo manto para el Niño Jesús, que seguirá la misma estructura ornamental. En sus extremos aparecerán castillos y leones como referencia simbólica a San Fernando.

Un nuevo color en el ajuar de la Virgen de los Reyes

Quizás el cambio más fácilmente reconocible será el color. El nuevo manto estará confeccionado sobre terciopelo azul índigo o imperial, una tonalidad relacionada con los tejidos históricos tomados como referencia.

La elección permitirá además sumar un color hasta ahora ausente entre los mantos procesionales de la Virgen de los Reyes. Su ajuar cuenta actualmente con piezas en blanco, celeste, rosa, rojo y verde, a las que se incorporará este nuevo azul.

El proyecto podrá verse durante la Novena

Antes de que el manto se convierta en una realidad, los sevillanos podrán conocer cómo será. Una reproducción del proyecto quedará expuesta en la capilla de San Laureano de la Catedral de Sevilla.

Manto que lucirá la Virgen de los Reyes este 15 de agosto. / Antonio Puente Mayor

Durante los días de la Novena podrá visitarse a través del recorrido de la visita cultural, entrando por la Puerta de San Cristóbal o del Príncipe, entre las 10:45 y las 17:00 horas. También será accesible coincidiendo con los cultos de la Novena por las Puertas de San Miguel y Palos, en horario de 7:30 a 10:30 horas y de 19:00 a 21:30 horas. Fuera de los cultos de la Novena, la visita cultural mantendrá el acceso por la Puerta de San Cristóbal, entre las 9:30 y las 17:00 horas.

La confección del nuevo manto se enmarca así en los preparativos para 2029, cuando se cumplirán 125 años de la coronación canónica de la Virgen de los Reyes, una de las principales efemérides que tendrá por delante la devoción a la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis.