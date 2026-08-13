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Itinerario de la procesión de la Virgen de los Reyes 2026 en Sevilla: cultos, horarios y recorrido

Los cultos en la Catedral arrancarán de madrugada y el dispositivo especial incluirá cortes de tráfico y controles de acceso en el entorno del recorrido

Procesión de la Virgen de los Reyes.

Procesión de la Virgen de los Reyes. / Jorge Jiménez / ECA

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La Virgen de los Reyes volverá a salir este sábado 15 de agosto por las calles del centro de Sevilla con motivo de la Asunción de la Virgen. La procesión comenzará a las 8.00 horas desde la Puerta de los Palos de la Catedral y realizará su tradicional vuelta por el entorno del templo, con regreso previsto en torno a las 9.30 horas.

El recorrido de la Virgen de los Reyes

El itinerario previsto discurrirá por la Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y nuevamente Plaza Virgen de los Reyes, antes de regresar a la Catedral por la Puerta de los Palos. El recorrido tradicional.

Cultos desde primera hora de la madrugada

La jornada comenzará mucho antes de la salida. Habrá eucaristías ante la Virgen de los Reyes a las 5.30, 6.00 y 6.30 horas, seguidas de la procesión a las 8.00 horas y de la Misa Estacional a las 9.30 horas. Para estos cultos, el acceso a la Catedral se realizará por las puertas de San Miguel y del Bautismo, cuya apertura está prevista a las 5.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Cortes de tráfico y accesos al recorrido

La Policía Local desplegará desde primera hora cortes de tráfico para impedir la entrada de vehículos en las calles afectadas. Los principales controles se situarán en Segovia-Abades-Guzmán el Bueno, Plaza de la Pescadería-Cuesta del Rosario-Luchana, Plaza de San Francisco-Hernando Colón y Almirantazgo-Postigo del Carbón, evitando así el acceso de coches, motos y bicicletas hacia Alemanes, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y Avenida de la Constitución. También se vigilarán los pasillos de tránsito y evacuación y, desde las 7.00 horas, los fieles podrán acceder al entorno de la Catedral por los puntos habilitados en la Puerta de San Miguel y la Puerta de Campanillas.

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