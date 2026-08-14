Todo lo que tienes que saber sobre la Virgen de los Reyes 2026: horarios de las misas, procesión y dónde ver por televisión

Sevilla vive este sábado 15 de agosto una de sus jornadas religiosas más señaladas. La festividad de la Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla y de su Archidiócesis, volverá a congregar a miles de personas alrededor de la Catedral desde primera hora de la mañana, con la tradicional procesión, la Misa estacional de la Asunción y el inicio de los últimos cultos de agosto.

La cita principal llegará a las 8:00 horas, cuando la Virgen de los Reyes salga de la Catedral para realizar su recorrido habitual por el entorno del templo. Sin embargo, la actividad comenzará mucho antes: las primeras puertas de la Catedral abrirán a las 5:00 horas y desde las 5:30 se sucederán las misas de peregrinos.

Este año la festividad de la patrona de Sevilla tendrá, además, un marcado componente histórico y patrimonial. La Virgen partirá desde el Altar de Plata después de su restauración y lucirá el terno blanco de castillos y leones, también restaurado recientemente, coincidiendo con el 80 aniversario de su proclamación como Patrona de Sevilla y su Archidiócesis.

Cartel de la Virgen de los Reyes 2026 / Miguel Ángel Osuna

Horarios de la Virgen de los Reyes este 15 de agosto

Quienes quieran participar en los actos tendrán que madrugar. La Catedral de Sevilla abrirá a las 5:00 horas las puertas de Bautismo, San Miguel y Campanillas para facilitar la entrada de peregrinos y fieles. Antes de la salida de la Virgen se celebrarán tres misas de peregrinos:

5:00 horas: apertura de las puertas de Bautismo, San Miguel y Campanillas.

apertura de las puertas de Bautismo, San Miguel y Campanillas. 5:30 horas: primera misa de peregrinos.

primera misa de peregrinos. 6:00 horas: segunda misa de peregrinos.

segunda misa de peregrinos. 6:30 horas: tercera misa de peregrinos.

tercera misa de peregrinos. 8:00 horas: salida de la procesión de la Virgen de los Reyes.

salida de la procesión de la Virgen de los Reyes. Tras la procesión: Misa estacional de la Asunción en la Catedral.

Una vez que la Virgen haya salido del templo se abrirá también la Puerta del Príncipe, para permitir progresivamente la entrada de las personas que quieran asistir posteriormente a la Misa estacional.

Recorrido de la procesión de la Virgen de los Reyes

La Virgen de los Reyes saldrá a las 8:00 horas para recorrer las gradas bajas y las calles que rodean la Catedral de Sevilla.

El itinerario previsto es el tradicional: Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza de la Virgen de los Reyes y Catedral.

Procesión de la Virgen de los Reyes. / Jorge Jiménez / ECA

Se trata, como es habitual, de un recorrido prácticamente circular alrededor del templo, lo que permite contemplar la procesión desde distintos puntos del entorno de la Catedral.

Dónde y cómo ver la Virgen de los Reyes

Para presenciar la procesión en la calle se puede acudir a cualquiera de los puntos de su recorrido, especialmente la Plaza de la Virgen de los Reyes, Alemanes, la Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González o la Plaza del Triunfo.

La alternativa para quienes no puedan desplazarse al centro de Sevilla será seguir los actos por internet. Tanto la procesión como la Misa estacional podrán verse en directo a través de Canal Catedral de Sevilla TV. La propia procesión contará igualmente con una retransmisión en directo y también se podrá ver a través de nuestra web de El Correo de Andalucía.

Misa de la Asunción después de la procesión

Una vez concluido el recorrido tendrá lugar en la Catedral la Misa estacional de la solemnidad de la Asunción de la Virgen, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y concelebrada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta.

Durante la celebración se producirá además uno de los gestos tradicionales de esta jornada. Después del Credo, miembros del Cabildo Catedral realizarán la manifestación del voto en defensa de la Mediación Universal de la bienaventurada Virgen María.

En 2026 este acto adquiere un significado especial, ya que se cumplen 100 años del acuerdo capitular del 7 de agosto de 1926 por el que se aprobó la fórmula del voto y juramento que debía realizarse durante la Misa de la Asunción.

Una procesión marcada por la restauración del Altar de Plata

Una de las grandes novedades de este 15 de agosto estará en el propio punto desde el que partirá la Virgen. Los cultos han regresado al Altar de Plata de la Catedral tras su restauración, recuperándose así uno de los espacios más reconocibles de las grandes celebraciones dedicadas a la Patrona.

Los trabajos no se han limitado al conjunto de plata. La intervención ha incluido también los paramentos verticales, bóvedas y pinturas murales, los retablos de la Virgen de Belén y de la Asunción de Durango, el óculo de La Ascensión de Arnao de Flandes, la estructura de madera que sirve de soporte al altar y las históricas bambalinas del dosel.

Después de un periodo en el que las grandes celebraciones tuvieron que desplazarse a otros puntos del templo, el Altar de Plata vuelve así a ocupar un lugar central en los cultos de agosto.

El terno de castillos y leones vuelve restaurado

También habrá novedades en el ajuar de Nuestra Señora de los Reyes. La Virgen lucirá el terno blanco de castillos y leones, una de las piezas históricas más destacadas de su patrimonio textil, después del proceso de conservación y restauración realizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

El conjunto está fechado en 1884 y fue realizado por Rosa Gilart, bordadora vinculada al taller de cámara de Isabel II. Algunas de sus piezas proceden de un traje de gala de la reina que posteriormente fue transformado para incorporarse al ajuar de la Virgen.

Manto que lucirá la Virgen de los Reyes este 15 de agosto. / Antonio Puente Mayor

Está confeccionado sobre raso de seda de color crudo, con hilos metálicos de plata sobredorada y una decoración en la que destacan los castillos y leones, además de flores y encajes.

La restauración se ha centrado especialmente en problemas como el oscurecimiento de los hilos metálicos y la corrosión, permitiendo que el conjunto pueda volver a utilizarse durante los cultos.

80 años de la Virgen de los Reyes como Patrona de Sevilla

La jornada de este año tiene igualmente un importante trasfondo histórico. En 1946, hace ahora 80 años, el papa Pío XII proclamó a Nuestra Señora de los Reyes principal Patrona ante Dios de la ciudad y de la Archidiócesis de Sevilla.

El aniversario coincidirá de esta forma con la recuperación de dos elementos directamente relacionados con sus cultos: el Altar de Plata restaurado y el terno blanco de castillos y leones, estrechamente vinculado a aquella proclamación.

La combinación de estas efemérides convierte el 15 de agosto de 2026 en una jornada especialmente simbólica dentro de una celebración que cada año reúne en el centro de Sevilla a fieles llegados desde numerosos puntos de la Archidiócesis.

Los cultos continuarán después del 15 de agosto

La festividad no terminará con la procesión y la Misa de este sábado. Los cultos en honor de la Virgen de los Reyes continuarán durante los días siguientes. Del 16 al 22 de agosto se celebrará la solemne octava en la Capilla Real a las 8:00 horas, presidida por el canónigo chantre y capellán real, Manuel Cotrino Bautista. También podrá seguirse a través de Canal Catedral de Sevilla TV.

El segundo besamanos tendrá lugar en dos jornadas: el jueves 20 de agosto, de 19:00 a 23:00 horas, y el viernes 21, de 9:00 a 14:00 horas.

El ciclo principal de celebraciones concluirá el sábado 22 de agosto con la tradicional apertura de la urna de San Fernando, que podrá visitarse entre las 8:00 y las 13:30 horas.