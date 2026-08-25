La Semana Santa de Jerez le planta cara a los retrasos en carrera oficial y a la participación de políticos en las hermandades: así es la nueva normativa

La Semana Santa de Jerez de la Frontera quiere terminar con los retrasos en la carrera oficial. La Archidiócesis de Asidonia-Jerez ha emitido este martes su Normativa Diocesana Piedad Popular y HH. CC. en la que se establece una serie de sanciones a las corporaciones que no cumplan con los horarios establecidos sin un motivo justificado. Un listado que rige todos los pormenores de las corporaciones.

La Archidiócesis que preside José Rico ha emitido un texto de 131 páginas en el que se detallan desde procedimientos administrativos disciplinarios hasta la necesidad de contar con que los consejos de hermandades cuenten con una empresa auditora para la gestión económica. La normativa entrará en vigor el próximo 24 de septiembre, con motivo de la festividad de la patrona de Jerez, la Virgen de la Merced.

Aunque las hermandades tienen sus propias reglas y normas, la Archidiócesis establece desde 2004 una normativa superior por la cual se rigen de forma general. Este texto supone una actualización y adecuación de la misma. Pese a todo, la normativa estará en periodo de prueba durante un año con la posibilidad de añadir disposiciones y realizar correcciones sobre aquello que se vea que no funciona.

Multas por los retrasos en carrera oficial

Uno de los problemas que atraviesa la Semana Santa de Jerez, como ocurre en otras localidades andaluzas, es el de los retrasos en la carrera oficial. El crecimiento de las corporaciones supone problemas de organización para la Archidiócesis. La forma establecida por la institución eclesiástica para conseguir que, en la medida de lo posible, las corporaciones cumplan ha sido recortar las subvenciones que reciben.

Las corporaciones reciben dinero de lo que se recauda en el alquiler de las sillas y los palcos. El incumplimiento de los horarios con un retraso de más de 15 minutos supone la pérdida del 10% de la subvención. Esta cuantía aumenta si el retraso es superior a los 20 minutos, cuando las hermandades se enfrentan a perder el 30% del dinero. Además, si el retraso supera la media hora, la corporación no recibirá nada.

Entre los puntos que han causado más revuelo está la prohibición de que los políticos que ocupen portavocías tengan responsabilidades en el seno de las hermandades, como ya establecía en la normativa anterior para las juntas de gobierno. Ahora, la medida se amplía a aquellos que desempeñan "tareas de dirección o coordinación, como ser capataz, vestidor de los titulares, camarera, mayordomo, etc.".

De agrupación parroquial a hermandad

Además, la institución eclesiástica también ha establecido que estos mismos representantes políticos tampoco podrán "desempeñar esas tareas de dirección o coordinación ni actuar como pregoneros, exaltadores, etc.". De hecho, los candidatos señalados por las hermandades deberán obtener el visto bueno del asistente eclesiástico y de la Delegación Diocesana antes de realizarse de forma oficial.

Ante el aumento de las agrupaciones, el Arzobispado ha establecido nuevos tiempos para que estas puedan convertirse en hermandades. De esta forma, si hasta ahora se pedían cinco años para pasar de un estatus a otro, ahora el tiempo se dobla hasta los 10 años. Además, también se dobla el número de miembros mayores de 18 años con los que deben contar, que pasan de los 100 que se pedían a 200.