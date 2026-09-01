La Virgen de los Dolores protagonizará una misión en Santa Aurelia y Los Pajaritos: Todo lo que tienes que saber de un día histórico para el Cerro

El espíritu misional en las cofradías sevillanas está más vivo que nunca. A las grandes misiones del siglo protagonizadas por el Gran Poder, la Pastora de San Marina o la Esperanza de Triana, habrá que sumarle el próximo domingo 6 de septiembre la de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila.

Debido a la cercanía con las zonas desfavorecidas de la ciudad como Los Pajaritos o las Candelarias, la Dolorosa del Martes Santo visitará las parroquias de estas zonas en una jornada histórica para esta joven corporación pero que arrastra una gran devoción en este sector de Sevilla. Además esta salida procesional servirá de apertura a una gran misión que la Archidiócesis de Sevilla quiere realizar en estos barrios.

La intensa jornada en el Cerro comenzará a las siete de la mañana cuando la imagen salga en andas de su templo y tomará el siguiente itinerario: Salida, Afán de Ribera, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', Lérida, Teruel, Tomás Pérez, Maestro Falla, Doctor Serrano Pérez, Beatriz de Ahumada, San Juan de la Cruz, Julián de Ávila, Pedro de Madrid, Candelilla, Candelón, Estornino, Energía, Generador, Tomás Pardo López, General Ollero y Dobla. Durante este recorrido se rezará el ejercicio del Santo Rosario y el acompañamiento musical correrá a cargo del Coro de Campanilleros Santo Domingo de Silos, de Bormujos.

La primera visita será a la parroquia de San Lucas donde está prevista la llegada de la Santísima Virgen sobre las 10:00 horas. A las 11:00 de la mañana tendrá lugar la inauguración de la Santa Misión con una misa solemne.

Ya por la tarde, a las 17:30 horas, comenzará la solemne procesión de regreso acompañada de la Sociedad Filarmónica de las Nieves de Olivares y a sus parroquias. El itinerario será: Salida, Dobla, General Ollero, Tomás Pardo López, Parque Amate, Generador, Energía, Estornino, Candelaria, Tordo, Colibrí, Dr. Andreu-Urra, Alondra, Parroquia de la Blanca Paloma, Galaxia, Candelón, Candeleta, Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, Candeleta, Candelario, Candelas, Candelera, Primero de Mayo, Juan XIII, Puerto de los Alazores, Tarragona, Calatayud, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', Afán de Ribera y entrada sobre las 22:30 horas de la noche.

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Esta procesión pone de manifiesto la gran importancia que adquieren las cofradías como instrumento de la Archidiócesis a la hora de vertebrar grandes labores misionales en barrios necesitados de evangelización.