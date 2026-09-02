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El taller de sucesores de Esperanza Elena Caro restaurará el manto camaronero de la Macarena

La Hermandad de la Macarena y la Fundación Cajasol han firmado un convenio de colaboración para dar el pistoletazo de salida a una restauración profunda del manto que diseñara hace más de un siglo Juan Manuel Rodríguez Ojeda

La Semana Santa de Sevilla recuperará así una de las obras más destacadas y personales del Arte Sacro.

La Semana Santa de Sevilla recuperará así una de las obras más destacadas y personales del Arte Sacro. / El Correo

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Pablo García Torrejón

Pablo García Torrejón

Sevilla

En el acto de la firma, celebrado en la Casa de Hermandad de la cofradía de la Madrugá, han asistido distintas personalidades como la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, el hermano mayor, Fernando Cabezuelo y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. La restauración, que durará aproximadamente hasta 2029, recuperará el dibujo original en los trazos del diseñador Sergio Cornejo y la actuación en los bordados del taller de sucesores de Esperanza Elena Caro.

Cornejo expuso que “el manto es una sombra de lo que fue hace 100 años tras varias restauraciones y el objetivo es recuperar el dibujo original, algo que se puede recuperar a través de fotografías”. Un manto que se encuentra desdibujado por intervenciones del siglo pasado en talleres como el de Fernández y Enríquez o Carrasquilla. Por otra parte Carla Elena, directora del taller, explicó los pormenores de una intervención que presumiblemente será laboriosa y complicada.

La Hermandad de la Macarena y la Fundación Cajasol han firmado un convenio de colaboración.

La Hermandad de la Macarena y la Fundación Cajasol han firmado un convenio de colaboración. / El Correo

Fernando Fernández Cabezuelo, hermano mayor de la Macarena, agradeció la colaboración de todas las instituciones que se han embarcado en este gran proyecto especialmente a la Fundación Cajasol como principal mecenas de la restitución; “somos custodios y no dueños del patrimonio, uno enseres que hay que cuidar entre todos”, señaló.

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La Semana Santa de Sevilla recuperará así una de las obras más destacadas y personales del Arte Sacro y que ha servido como referente para muchas otras piezas del patrimonio cofrade andaluz.

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