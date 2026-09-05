Sin tregua de calor extremo para los cofrades de Sevilla: la Virgen del Cerro cambia el horario de su procesión por los 40 grados

Las altas temperaturas previstas este domingo en Sevilla han obligado a modificar la programación de la histórica misión de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila. La hermandad ha decidido retrasar una hora el inicio de la procesión de regreso, que finalmente comenzará a las 18:30 horas, en lugar de las 17:30 inicialmente previstas.

El cambio llega ante una jornada marcada nuevamente por el calor extremo. La previsión meteorológica apunta a que Sevilla rondará los 40 grados de máxima este domingo, una situación que mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña sevillana desde las 13:00 a las 21:00 horas.

De esta forma, la corporación del Martes Santo trata de evitar las horas de mayor incidencia del calor en una jornada especialmente intensa, en la que la Virgen recorrerá durante varias horas distintos barrios del distrito Cerro-Amate.

Temperaturas previstas para este domingo 6 de septiembre / Aemet

Nuevo horario de la Virgen de los Dolores del Cerro

El principal cambio afecta a la procesión vespertina. La Virgen de los Dolores saldrá de la parroquia de San Lucas Evangelista a las 18:30 horas, una hora después de lo anunciado inicialmente. La programación original establecía el inicio del regreso a las 17:30 horas, después de que la imagen permaneciera durante buena parte del día en San Lucas.

La modificación adquiere especial importancia porque la salida inicialmente prevista coincidía de lleno con uno de los periodos de mayor temperatura de la jornada.

Hasta 40 grados este domingo en Sevilla

El calor será, por tanto, uno de los grandes condicionantes de esta jornada histórica. La previsión para este domingo 6 de septiembre contempla una temperatura máxima en torno a los 40 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 41 grados.

Además, durante las horas centrales del día la humedad podría caer hasta aproximadamente el 15%. Al contrario que durante parte del sábado, no se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada. Los cielos estarán poco nubosos por la mañana y tenderán a quedar despejados desde el mediodía.

Avisos activos por la Aemet para este domingo 6 de septiembre / Aemet

Estas condiciones meteorológicas han llevado a la hermandad a desplazar el comienzo del recorrido vespertino hasta las 18:30 horas, aunque el calor seguirá siendo elevado a esa hora.

Una jornada histórica desde primera hora de la mañana

No obstante, la misión de la Virgen de los Dolores comenzará mucho antes. La Dolorosa del Cerro tiene prevista su salida a las 7:00 horas desde su parroquia para dirigirse en andas hacia la parroquia de San Lucas Evangelista, en Los Pajaritos.

El recorrido matinal discurrirá por Afán de Ribera, Francisco Carrera Iglesias Paquili, Lérida, Teruel, Tomás Pérez, Maestro Falla, Doctor Serrano Pérez, Beatriz de Ahumada, San Juan de la Cruz, Julián de Ávila, Pedro de Madrid, Candelilla, Candelón, Estornino, Energía, Generador, Tomás Pardo López, General Ollero y Dobla.

Durante este traslado se rezará el Santo Rosario y el acompañamiento musical estará a cargo del Coro de Campanilleros Santo Domingo de Silos de Bormujos.

La llegada a San Lucas está prevista en torno a las 10:00 horas y, a las 11:00, se celebrará la misa solemne con la que quedará inaugurada la misión evangelizadora del Arciprestazgo de Amate-Cerro del Águila. La Virgen permanecerá posteriormente en veneración en esta parroquia hasta el comienzo del regreso.

Recorrido de regreso de la Virgen de los Dolores

Será finalmente a las 18:30 horas cuando comience el recorrido de vuelta al Cerro del Águila. La procesión contará con el acompañamiento musical de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de las Nieves de Olivares y visitará durante el trayecto las parroquias de Nuestra Señora de la Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria.

El itinerario previsto discurre por Dobla, General Ollero, Tomás Pardo López, Parque Amate, Generador, Energía, Estornino, Candelaria, Tordo, Colibrí, Doctor Andreu Urra, Alondra, parroquia de la Blanca Paloma, Galaxia, Candelón, Candeleta, parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, Candeleta, Candelario, Candelas, Candelera, Primero de Mayo, Juan XXIII, Puerto de los Alazores, Tarragona, Calatayud, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili' y Afán de Ribera hasta alcanzar nuevamente su templo.

El inicio de una misión por los barrios de Amate y el Cerro

La salida de la Virgen de los Dolores constituye el punto de partida de una misión evangelizadora que se desarrollará durante el curso 2026-2027 en el Arciprestazgo de Amate-Cerro del Águila.

La iniciativa coincide con el centenario de la presencia de la Iglesia diocesana en este popular barrio de Sevilla y pretende acercar la actividad pastoral a barrios como Los Pajaritos, Las Candelarias y el entorno de Amate, además de reforzar los vínculos entre sus distintas comunidades parroquiales.

Una jornada excepcional que tendrá, además, un condicionante añadido: el intenso calor previsto en Sevilla. Los 40 grados anunciados para este domingo ya han provocado la primera modificación importante del programa, con el retraso hasta las 18:30 horas de la salida de regreso de la Virgen de los Dolores.