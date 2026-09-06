La Virgen de los Dolores del Cerro rescata el espíritu misionero de Los Pajaritos

Un sol de justicia hacía que el numeroso público que se apostaba en la puerta de la Parroquia de San Lucas Evangelista buscara la compasión de la sombra de los naranjos.

Las altísimas temperaturas hicieron retrasar una hora la salida del traslado de regreso de la Virgen de los Dolores al Cerro del Águila. A las seis y media de la tarde la gran puerta de la parroquia del barrio de Santa Aurelia se abría de par en par para que el escaso cortejo que antecedía a la Virgen de los Dolores saliera a las calles.

Multitud de gente acompañando a la Virgen del Cerro a Los Pajaritos / Pablo García Torrejón

En diez minutos los primeros rayos de sol alumbraban desde el patio de la Iglesia a la Virgen de los Dolores. Mientras la Banda de las Nieves de Olivares, que demostró un grandísimo nivel musical, interpretó la marcha Caridad de Daniel Albarrán como guiño a la dolorosa que se encuentra en la parroquia.

Los Barrios, volcados con la Virgen

Caían los pétalos desde distintos balcones de la calle Dobla mientras sonaba Coronación de los maestros Puntas y Marvizón. El andar se hizo más largo por el barrio de los contadores hasta llegar a los Pajaritos. Allí esperaban las cruces de las parroquias de la Blanca Paloma y de la Candelaria para unirse al cortejo de la Dolorosa del Martes Santo.

Misión de la Virgen del Cerro a Los Pajaritos / Pablo García Torrejón

Como si de un Martes Santo se tratara, muchas eran las vecinas del Cerro que acompañaron a la imagen tras las andas de la imagen que tallara Sebastián Santos y que sin duda despierta una gran devoción en esta zona de extramuros de la ciudad. No pararon de escucharse vivas y vítores que ensalzaban a la Virgen como la "Patrona del Cerro", un reconocimiento institucional que ya se trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla y que si nada lo impide, pronto recaerá sobre la imagen.

A las ocho de la tarde llegaba a la Parroquia de la Blanca Paloma. De los mismos balcones que recibieron al Gran Poder hace cinco años, se asomaban las vecinas tirando besos a la Virgen que entró hasta el interior del templo en el que aún está muy vivo el espíritu de la visita del Señor de Sevilla. Una gran petalá recibió a la salida de la Virgen de la Parroquia a sones de la marcha Gran Poder.

La caída de la tarde y la bajada de la temperatura propia del ocaso, aumentó el público en torno a las andas de la imagen dificultando el andar en las cercanías a la Parroquia de la Candelaria. Con un breve retraso, llegaba la Virgen de los Dolores a otro de los focos misionales que visitó el Gran Poder. Allí se vivieron momentos de enorme emoción cuando la dolorosa se postró ante otra de las imágenes vertebradoras del barrio, la Candelaria Madre de Dios.

La visita misional de la Virgen de los Dolores, piedra angular de lo que se presume una gran labor pastoral de la Archidiócesis concluyó con la imagen cruzando la frontera para adentrarse en el barrio de Rochelambert y continuar su caminar hasta el Cerro en una jornada que quedará para la historia de esta joven hermandad.