Cantillana se vuelca con la Divina Pastora: así será la gran procesión de este 8 de septiembre

Cantillana celebra este martes 8 de septiembre el día grande de sus Fiestas Mayores en honor a la Divina Pastora, una jornada que tiene todavía por delante su momento más esperado: la multitudinaria procesión de la Virgen por las calles del municipio. La salida está prevista para las 22.00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y durante la madrugada se sucederán algunos de los momentos más característicos de esta celebración, entre ellos la ceremonia del sombrero, los fuegos artificiales y la subida por la Cuesta del Reloj.

El municipio vive desde primera hora una jornada especialmente intensa con motivo de la Natividad de la Virgen María, fecha que cada año convierte el 8 de septiembre en el Día de la Pastora en Cantillana.

Durante la mañana se ha celebrado la Solemne Función Principal de Instituto, uno de los principales cultos de las Fiestas Mayores. Posteriormente, en torno a las 15.00 horas, estaba previsto el tradicional traslado de la Divina Pastora desde el Risco hasta su paso procesional.

El Risco, el altar bucólico y campestre mantenido desde el siglo XVIII desde el que la Divina Pastora preside la parroquia de Cantillana para la celebración de sus cultos y fiestas mayores / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

La Virgen baja para ello del singular altar instalado en la capilla mayor de la parroquia y es trasladada sobre unas pequeñas andas que permiten acercarla especialmente a personas mayores y con dificultades de movilidad que se encuentran en el recorrido. Es uno de los momentos de mayor cercanía de la jornada antes de la gran procesión nocturna.

La procesión de la Pastora de Cantillana sale a las 22.00 horas

El momento más esperado llegará esta noche. Minutos antes de las 22.00 horas se levantará el paso en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y, cuando el reloj marque la hora, la Divina Pastora saldrá a las calles de Cantillana entre campanas, aplausos, vivas y el lanzamiento de cientos de cohetes. La procesión recorrerá durante la noche las calles engalanadas de la localidad.

El recorrido previsto partirá de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y continuará por Iglesia, Pastora Solís, Callejón de Josefa la del Caco, Castelar, Martín Rey, Juan Carlos I, Polvillo, plaza del Llano, San Bartolomé, Nuestro Padre Jesús, Nuestra Señora del Consuelo, Real, Antonio Machado, Asunción La Monja, Cantarranas, plaza de la Alameda, Real y Cardenal Spínola, la popular Cuesta del Reloj, antes de regresar por la plaza Corazón de Jesús, Santísimo Cristo de la Misericordia e Iglesia hasta la parroquia. La Policía Local ha previsto además cortes al tráfico y al estacionamiento desde las 20.00 horas por la concentración de público esperada.

La Divina Pastora por la calle Cardenal Spínola, conocida como Cuesta del Reloj, que el paso asciende en una magistral chicotá entre la marea humana y a los sones de 'El Turuta' / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

La ceremonia del sombrero, uno de los momentos más esperados

Uno de los grandes momentos de la madrugada llegará en torno a la medianoche, cuando la Pastora alcance la calle Martín Rey. Bajo la gran cúpula levantada en esta vía tendrá lugar la tradicional ceremonia del sombrero, una de las señas de identidad de las fiestas pastoreñas. El sacerdote cantillanero Álvaro Román Villalón será el encargado de retirar a la Virgen su tocado pastoril, siguiendo una tradición que establece que este gesto sea realizado por manos sacerdotales y del propio pueblo.

La ceremonia, con más de un siglo de historia, se desarrolla habitualmente entre una intensa lluvia de pétalos, el vuelo de palomas y los vivas de las miles de personas que se concentran en Martín Rey.

Durante su procesión del 8 de septiembre, en la pastoreña calle Martín Rey, la Divina Pastora es despojada de su sombrero, ceremonia que es patrimonio inmaterial de Cantillana / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

No será el único punto destacado del recorrido. Durante toda la noche se sucederán los cohetes, petaladas y fuegos artificiales, con enclaves especialmente esperados como la calle Real y la Alameda.

Otro de los momentos más singulares llegará en la calle Beato Cardenal Spínola, conocida popularmente como la Cuesta del Reloj. La Pastora afrontará la subida acompañada por los sones de El Turuta, una marcha militar que acelera el ritmo del paso y convierte esta chicotá en una de las estampas más reconocibles de la procesión.

Unas fiestas que comenzaron con la Novena y el Rosario de hermanas

El Día de la Pastora supone el punto culminante de unas celebraciones que comenzaron días atrás. La Solemne Novena se inició el pasado 5 de septiembre con la Divina Pastora entronizada en el Risco, el singular altar bucólico que se instala para estos cultos y cuya tradición se mantiene en Cantillana desde el siglo XVIII.

También la víspera dejó uno de los actos más característicos de estas fiestas. A las 23.30 horas de este lunes 7 de septiembre salió de la parroquia el tradicional Rosario de hermanas, presidido por el simpecado blanco de gala del siglo XIX y formado por centenares de mujeres ataviadas con mantilla.

Santo Rosario de Vísperas, presidido por el simpecado de gala de la Divina Pastora y que -al igual que el del último día de Novena- comienza y finaliza en la parroquia / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

La importancia de este culto está directamente relacionada con los orígenes de la propia hermandad, que procede de un Rosario de mujeres fundado en 1720. La presencia femenina continúa siendo uno de los elementos esenciales de la celebración pastoreña y de una devoción que se transmite tradicionalmente de madres a hijos.

Las fiestas de la Pastora continuarán después del 8 de septiembre

Aunque la procesión de este martes supone la jornada central, las Fiestas Mayores no terminan con el regreso de la Virgen a la parroquia. La Novena continuará desde este miércoles 9 de septiembre hasta el próximo domingo 13. Ese último día, el ejercicio comenzará a las 10.30 horas y a las 11.00 horas se celebrará la Función Solemne de Clausura.

Tras la misa tendrá lugar la Procesión de Su Divina Majestad por las calles próximas a la parroquia, seguida de la Bendición Solemne, el canto de la Despedida y el Himno Pastoreño. Ya por la noche, a las 21.30 horas, volverá a salir el Santo Rosario de hermanas, acompañado en esta ocasión por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol, de Sevilla, y la Banda de Música de La Soledad de Cantillana.

La entrada del Rosario en la parroquia pondrá fin a estos cultos mayores, aunque septiembre todavía reservará otra de las citas fundamentales para los pastoreños: la Romería de la Divina Pastora, que se celebrará el último fin de semana del mes y ejercerá como broche a las celebraciones.

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Los cultos pueden seguirse también a través del canal de YouTube de la hermandad, mientras que la Novena se retransmite a nivel nacional por María Visión. La procesión de este 8 de septiembre podrá verse además en directo a través de PTV Sevilla.