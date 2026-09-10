Siete fechas marcadas en rojo en el calendario cofrade de Sevilla: quién será el cartelista y quién será el pregonero de la Semana Santa 2027

El calendario cofrade de Sevilla empieza ya a mirar a 2027. El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha fijado las fechas en las que se conocerán algunos de los nombres y devociones protagonistas del próximo curso, desde el pregonero de la Semana Santa hasta el cartelista o la imagen que presidirá el Vía Crucis de las Hermandades.

La primera cita llegará el 23 de septiembre, cuando se conocerá al autor del cartel de la Semana Santa de 2027, que tomará el relevo de Antoine Cas, responsable de anunciar gráficamente la Semana Santa de 2026.

Solo dos días después, el 25 de septiembre, llegará una de las designaciones que más expectación despierta cada año: el nombre del pregonero o pregonera de la Semana Santa. Será quien suceda en el atril del Teatro de la Maestranza al periodista José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero de 2026.

El 8 de octubre se desvelará qué imagen presidirá el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades, tomando el testigo del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta, encargado de hacerlo en 2026.

Después llegará el turno de las Glorias. El 13 de octubre se conocerá a su cartelista y el 19 de octubre, al pregonero, una responsabilidad que este año asumió el periodista Moisés Ruz. El 26 de octubre se anunciará además la imagen que presidirá ese pregón.

El último nombre propio llegará el 9 de noviembre, con la designación del cartelista de Sevilla Eucarística 2027, después de que Antonio Álvarez del Pino firmara la obra de 2026.

Siete fechas, en definitiva, que todo cofrade en Sevilla puede empezar ya a marcar en rojo.