Polémica en El Rocío: la tasa de estancia de los bueyes en la Aldea se dispara de 13 a 50 euros

El escándalo para el Rocío 2024 está servido y es que la tasa de estancia de los bueyes en la Aldea sube de 13 a 50 euros por cada cabeza de ganado.

Federico Flores, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Triana, en una entrevista concedida a la Cadena Ser ha valorado la subida de la tasa por la estancia de bueyes en la aldea, "un dinero que repercute en las labores de caridad" que lleva a cabo la hermandad trianera.

Almonte adjudicó a una empresa privada el recinto para los bueyes

La organización de la Romería del Rocío se ha visto envuelta en un escándalo tras la decisión del Ayuntamiento de Almonte de adjudicar a una empresa privada el recinto para los animales en la Aldea del Rocío, una tasa incrementada que las hermandades deben pagar por la estancia de sus bueyes. La medida, que ha sido recibida con sorpresa e indignación, "supondrá un aumento considerable en los gastos de organización de la romería".

Federico Flores, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Triana, una de las más afectadas por la subida, ha calificado la medida de "auténtica barbaridad".

Buey de la Hermandad del Rocío de Triana / Bordados Ana Bonilla

"Es una barbaridad. No entendemos cómo pueden incrementar la tasa de esta manera tan desorbitada. Ya tenemos todos los presupuestos cerrados y esto nos supone un desembolso extra de 5.000 euros", ha declarado Flores en los micrófonos de Hoy por Hoy Sevilla.

La subida de las tasas por bueyes para el Rocío 2024 alcanza el 285 %

La tasa, que el año pasado era de 13-14 euros por cabeza de ganado, podría llegar a los 50 euros este año, lo que supone un aumento de casi el 285 por ciento, una cifra considerada de escandalosa.

Fuentes consultadas por El Correo de Andalucía, han calificado la medida de "injusta" e "injustificable". "Ahora no tenemos margen de maniobra para equilibrar los presupuestos". "Le toca mover ficha al Ayuntamiento de Almonte y reconducir esta situación". "No se han preocupado por preguntar a las hermandades por qué razón se incrementa la tasa", ha lamentado Flores en la Cadena Ser. "Y lo hacen a solo 10-12 días del Rocío, cuando ya no podemos hacer nada para evitarlo".

El Rocío a debate en los foros de Almonte

El futuro de la Romería del Rocío, del que ya se debate en los foros propios de Almonte, escribe un nuevo episodio a raíz de este nuevo conflicto. Las hermandades se encuentran en una difícil situación y no saben cómo afrontar los nuevos gastos que les impone la concesionaria en la que ha confiado el Ayuntamiento de Almonte.