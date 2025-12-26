El Rocío despide el año con su última Sabatina y la bendición del nuevo ajuar de la Virgen

El Santuario de Nuestra Señora del Rocío acogerá este sábado la última Sabatina del año, una cita especial en el calendario rociero que estará marcada por la bendición de un nuevo conjunto de atributos para la Virgen del Rocío y el Niño Jesús, en un acto cargado de simbolismo y participación popular.

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha anunciado en sus redes sociales que la Sabatina se celebrará a partir de las 19.00 horas y estará oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Tras la eucaristía tendrá lugar la ceremonia de bendición de los nuevos elementos que pasan a enriquecer el ajuar de la Blanca Paloma.

Música y concierto a los pies de la Virgen

La jornada contará con un destacado acompañamiento musical. La parte litúrgica de la Sabatina estará a cargo del Coro de Sanlúcar de Barrameda, una formación muy vinculada a la tradición rociera.

Una vez finalizados los actos religiosos, el Santuario acogerá un concierto extraordinario a los pies de la Virgen del Rocío, protagonizado por la Orquesta de Cámara de Huelva, que pondrá el broche musical a esta última Sabatina del año.

Atributos sufragados por suscripción popular

El nuevo conjunto de atributos que será bendecido este sábado está compuesto por coronas para la Virgen y el Niño, ráfagas, media luna, cetros para ambos y el orbe del Niño. Todas las piezas han sido sufragadas mediante suscripción popular, reflejo de la implicación y devoción de los fieles.

La iniciativa partió de Manuel Díaz y Francisco J. Cabrera, quienes impulsaron el proyecto mediante la creación de una Comisión específica, con el visto bueno de la Junta Directiva de la Hermandad Matriz.

El diseño de las piezas corresponde a Francisco Fernández Chesco, mientras que su ejecución ha sido realizada por Orfebrería Sanlúcar, firma de reconocido prestigio en el ámbito del arte sacro.

Desde la Hermandad Matriz de Almonte han querido agradecer públicamente la colaboración de todas las personas que han hecho posible este proyecto, destacando que el nuevo conjunto de atributos "viene a mejorar notablemente el ajuar de la Virgen del Rocío".

Con esta celebración, El Rocío despide el año litúrgico con una Sabatina especial, que une devoción, arte, música y participación popular en el corazón del Santuario.