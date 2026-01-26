La Matriz de Almonte celebrará una Eucaristía en El Rocío por las víctimas de Adamuz

La Hermandad Matriz de Almonte ha anunciado que el próximo 6 de febrero celebrará en El Rocío una Eucaristía en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Esta misa se une a la que se celebrará este jueves en la catedral de la Merced de Huelva.

Según ha indicado la hermandad en sus perfiles de redes sociales, el próximo día 6 de febrero a las 18:00 horas, la Hermandad Matriz de Almonte celebrará en el Santuario del Rocío una Eucaristía en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

"En ella tendremos presentes también a sus familiares, a los heridos y a los servidores públicos, ciudadanos y voluntarios que han prestado tan ejemplarmente sus servicios para minimizar los efectos del accidente", ha señalado la hermandad.

De este modo, la Matriz se ha unido a las numerosas muestras de condolencias que se han realizado a lo largo de estos últimos días, de hecho, la Virgen del Rocío durante el fin de semana ha lucido un crespón negro. Además, el simpecado la Matriz que se encuentra en la Iglesia española de Santiago y Montserrat, en Roma, también está ataviado con un crespón negro como símbolo de "dolor compartido por la familia rociera".

Funeral en la Catedral de Huelva

Igualmente, la Catedral de la Merced de Huelva acogerá una misa funeral el próximo 29 de enero. Un acto al que asistirá el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello García. Al homenaje se sumará también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La Diócesis de Huelva agradece las muestras de cercanía institucional y eclesial "en un momento de especial dolor", y anima a los fieles a unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas y por el consuelo de sus familiares.

Aplazado el Homenaje de Estado

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado posponer el Homenaje de Estado previsto para el próximo 31 de enero en la ciudad de Huelva a una nueva fecha para contar con el mayor número posible de familiares. La Moncloa comunicó a la Junta que, tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas, un número importante de ellas les resultaba imposible asistir, mientras otras habrían sugerido la posibilidad de realizar este funeral más adelante.

Este domingo tuvo lugar otra misa funeral en la caseta municipal del pueblo cordobés de Adamuz, completamente llena, con la asistencia de unas 1.500 personas así como autoridades y responsables institucionales.