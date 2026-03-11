La Hermandad Matriz de Almonte invita al papa León XIV a visitar El Rocío durante su viaje a España

La Hermandad Matriz de Almonte vive estos días una significativa peregrinación en Roma que se desarrolla desde este 10 de marzo hasta el jueves, como antesala del histórico traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea de El Rocío al pueblo de Almonte, previsto para el 19 de agosto, y en el contexto del Año Jubilar vinculado a este acontecimiento. En este marco, la corporación rociera ha participado este miércoles en la Audiencia General en la Ciudad del Vaticano con el papa León XIV, a quien ha invitado —de forma verbal y por escrito— a visitar la aldea de El Rocío durante un futuro viaje a España.

Así lo ha manifestado la Hermandad Matriz en sus redes sociales, consultadas pro Europa Press, donde ha señalado que, además, en la audiencia se le ha hecho entrega al Papa de un retrato en pequeño formato realizado por la pintora sevillana Nuria Barrera y de la medalla de la Hermandad Matriz con un pedestal labrado en mármol por el maestro Isidoro Ruiz.

Concierto en Roma

Además, el martes la Hermandad Matriz acudió al concierto Rocío, gratia plena, en honor a la Virgen del Rocío, organizado por la Fundación Alquimia de Solistas Musicales y de Voz, en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, donde está expuesto al culto público el Simpecado Verde de Almonte, y ha expresado su "gratitud" a todos los que han hecho posible este concierto que ha calificado "para el recuerdo".

La Hermandad Matriz mantuvo el pasado día 6 de febrero una reunión sobre la procesión de la Virgen del Rocío, de cara a la romería del Rocío 2026 en la que también se abordaron diversos temas relativos al próximo traslado de la Virgen a Almonte.

Peregrinación de hermandades

Ya el 18 de diciembre de 2024 representantes de 120 hermandades del Rocío participaron en una peregrinación a Roma que formaba parte de los actos de celebración del 30 aniversario de la visita de Juan Pablo II a El Rocío.

Cerca de 900 peregrinos conformaron esta peregrinación que estuvo encabezada por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra; el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, y por el rector del Santuario del Rocío, Francisco M. Valencia. Junto a ellos, participaron hermanos mayores, presidentes, directivos, capellanes y hermanos de las hermandades del Rocío.