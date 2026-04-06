Así es el cartel de la Romería del Rocío de 2026 de la Hermandad Matriz de Almonte

La Hermandad Matriz de Almonte ha presentado este Domingo de Resurrección, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el cartel anunciador de la Romería del Rocío 2026, una obra del artista Daniel Franca que, según ha explicado la propia corporación, nace de "un hecho fundamental que establece la relación de la Virgen y su pueblo: la mirada de María".

Cartel anunciador de la Romería del Rocío de 2026 / Estudio Daniel Franca

Tal y como ha detallado la hermandad, la propuesta invierte el punto de vista más habitual y sitúa a la Virgen del Rocío mirando a su pueblo, convirtiendo esa mirada en el eje visual y conceptual del cartel. No se trata únicamente, según subraya la nota de prensa, de un gesto piadoso, sino de una idea que remite a la cercanía, al reconocimiento y a la presencia viva de la Madre entre los suyos, en diálogo además con una de las súplicas más repetidas en las salves: "devuélvenos tu mirada".

En esta composición, las miradas del pueblo aparecen cargadas de sentido, como expresión de oración, esperanza y llamada. La obra remite también, según explica su autor, al significado profundo de Pentecostés, entendido como "la manifestación de lo divino en la comunidad, en lo colectivo, en la unión de muchas voces y muchos rostros". De este modo, el cartel convierte al espectador en parte activa de una escena compartida que quiere reflejar la dimensión comunitaria de la devoción rociera.

La Hermandad Matriz añade que Daniel Franca vincula además esta propuesta con una reflexión de Antonio Gala sobre "una fe del pueblo que asciende de abajo arriba", una idea que encuentra en la mirada de la Virgen un cauce de encuentro entre el cielo y la tierra, entre la expresión íntima de la fe y su dimensión popular. Con ello, la obra plantea una lectura a la vez espiritual y contemporánea de uno de los vínculos más profundos entre la Blanca Paloma y su pueblo.

El cartel se completa con la propuesta tipográfica diseñada por Ale Rojas, que toma como referencia visual los años ochenta, coincidiendo con la etapa en la que la Romería del Rocío fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Según la hermandad, esta reinterpretación actual recupera códigos gráficos de aquella época a través de una composición de jerarquía clara, en la que destacan un titular y una fecha de gran fuerza expresiva, acompañados por tipografías secundarias de raíz setentera que aportan equilibrio, dinamismo y claridad al conjunto.