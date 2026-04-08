Andalucía refuerza su dispositivo para la Romería del Rocío con un hospital fijo, control de aforos y geolocalización de las hermandades

Un único enclave para coordinar todo el dispositivo de emergencias de la Romería del Rocío que, por primera vez, contará con un hospital permanente durante toda la celebración. Esta es la principal novedad del Plan Romero de 2026, que ha sido presentado este miércoles por parte del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al término de la reunión de coordinación. Han asistido los delegados del Gobierno de Cádiz, Sevilla y Huelva, junto a los responsables de emergencias, la Unidad Adscrita de la Policía, el Parque Nacional de Doñana, 061 e INFOCA.

El Plan Romero de 2026 estará de nuevo coordinado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y arrancará el jueves 18 de mayo a las 8:00 horas prolongándose hasta el 28 del citado mes a las diez de la noche. Al igual que el año pasado, participarán alrededor de 7.000 efectivos de todas las administraciones implicadas en materia de seguridad, sanidad, logística y limpieza. Un operativo planificado al amparo del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía para prevenir riesgos y responder ante cualquier incidencia en una de la concentración de personas más importantes de Europa.

Por primera vez, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se instalará en un único punto y tendrá carácter "permanente durante toda la Romería del Rocío", según ha indicado el consejero Antonio Sanz. Anteriormente, el dispositivo se dividía entre la Casa de la Cultura de Almonte y su estadio deportivo. En 2026, estará ubicado en un único emplazamiento en la carretera R-30 y, además, dispondrá de un centro hospitalario con siete consultas montadas para la ocasión: "A diferencia de los módulos sanitarios que se montaban y desmontaban en años anteriores, esta vez habrá una infraestructura fija".

Será un hospital con tres consultas de medicina general y las cuatro restantes destinadas a pediatría, traumatología, enfermería y curas, así como una unidad móvil de radiología. Igualmente, incorporan una zona de triaje, salas de observación y reanimación, espacios de farmacia y almacén. Además, para toda la Romería contarán con un helicóptero permanente en el lugar, junto a un total de 31 vehículos sanitarios, nueve UVIs móviles, seis unidades de transporte y aviación en vehículos todoterrenos, cuatro ambulancias de soporte vital básico, cuatro quads y un vehículo de intervención inmediata para actuar en zonas de difícil acceso.

Estos son los 13 puntos asistenciales periféricos

El dispositivo de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) contará con un total de 13 puntos asistenciales periféricos, siendo cinco fijos y ocho móviles. Estarán ubicados en los caminos de las hermandades de Huelva, Sevilla y Cádiz respaldados por los sanitarios del 061 del Cecopi, en un despliegue de hasta 200 profesionales. En concreto, se colocarán en las zonas de Moguer, La Matilla, Hinojos, Llanos, Tarajales, en Bormujos, Aznalcázar, El Quema, Villamanrique, Palacio del Rey, Sanlúcar de Barrameda, Palacio de Las Marismillas y Palacio de Doñana. El dispositivo sanitario estará conformado por médicos, enfermeros, técnicos del 061, especialistas en traumatología, medicina intensiva, pediatría, técnicos de radiología, profesionales de la unidad de protección de salud, técnicos de transporte, auxiliares de enfermería, gestores telefónicos y técnicos de transmisión.

Antonio Sanz ha informado también del papel de la Unidad Adscrita de Policía con más de 70 efectivos, así como el Plan INFOCA que contará con 31 unidades terrestres, vehículos contra incendios, grupos de apoyo, torres de vigencia y siete medios aéreos diarios desde el punto de vista de la prevención de incendios. En materia de seguridad contarán con una herramienta de Wi-Fi inteligente para controlar aforos y flujos de personas a lo largo de toda la Romería de 2026: "No es solo para saber cuántas personas vienen, sino los movimientos en caso de riesgo para reaccionar con tiempo".

Cambios en recorridos y salidas de las hermandades

Tras revisar el estado de los caminos, la Junta de Andalucía ha acordado el desvío de los peregrinos a la altura del camino de Los Llanos por el exceso de arena que retrasaba el tránsito de las hermandades. En esta ocasión, deberán pasar por la vía pecuaria, conocida como la Vereda de Sanlúcar hasta cruzar el paso inferior a la altura de la estación eléctrica. Además, la corporación de la Palma del Condado va a adelantar su salida 40 minutos con el fin de evitar interferencias con la de Bollullos.

Al respecto, los ciudadanos dispondrán de una aplicación específica para consultar toda la información de la cartografía del terreno incluso "geolocalizar a las hermandades", según ha explicado el consejero. Igualmente, habrá instrucciones en materia de seguridad, sanidad y emergencias.