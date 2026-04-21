Del centro penitenciario al Rocío: una peregrinación cargada de emoción y con un recuerdo a Adamuz

Un grupo de 17 internos de la prisión de Huelva inicia este martes 21 de abril la ya tradicional peregrinación hasta El Rocío, una cita que se repite desde hace 27 años consecutivos y que mantiene como principal objetivo favorecer la reinserción social a través de la convivencia y la experiencia compartida del camino.

La actividad está organizada por la Asociación Rociera La Libertad, que este año ha adelantado en una hora la salida con respecto a ediciones anteriores para hacer el recorrido con más calma, aunque el itinerario será prácticamente el mismo de siempre.

La marcha partirá desde la prisión de Huelva y hará las paradas habituales en San Juan del Puerto, Moguer, el Coto de Montemayor y El Milanillo. Tras esa primera jornada, los peregrinos pasarán la noche en la casa de la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera, en un trayecto pensado también para propiciar momentos de convivencia entre todos los participantes.

La llegada a la aldea almonteña está prevista para el miércoles 22 de abril. Allí, los internos se encontrarán con la Virgen del Rocío en su ermita y participarán en una misa de despedida fijada para las 17.30 horas.

Ese acto tendrá además un marcado carácter emotivo, ya que la eucaristía se ofrecerá en memoria de los dos funcionarios de prisiones fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, trabajadores del Centro Penitenciario de Huelva y del Centro de Inserción Social de Huelva. Durante todo el recorrido, el Simpecado de la Asociación Rociera La Libertad llevará también un lazo negro en recuerdo de ambos.