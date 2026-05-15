Cuenta atrás para El Rocío 2026: estas son las fechas de salida de las hermandades de Sevilla

No queda nada. Las carretas están listas para poner rumbo a la aldea del Rocío un año más. Las primeras hermandades comienzan esta misma semana el camino, es el caso de las corporaciones de Córdoba o Jaén. La próxima semana será el turno para las filiales de Sevilla. Hasta seis hermandades partirán de la capital hispalense para rendir pleitesía a la Blanca Paloma un año más: La Castrense, Sevilla, Triana, La Macarena, El Cerro del Águila y Sevilla Sur. Largos días de camino cuyo culmen será la salida de la Santísima Virgen con el tradicional salto a la reja en la madrugada del Lunes de Pentecostés, que este año será el 25 de mayo.

Los peregrinos de las filiales sueñan con volver a hacer un año más el camino a la aldea almonteña. Muchos sienten este momento del año como uno de los más especiales al compartir vivencias con sus familiares y amigos. Los días de la salida de las hermandades son jornadas de auténtica fiesta donde los barrios y el centro de la capital derrochan arte y muchos aires de romería. La devoción a la Virgen del Rocío es universal con corporaciones venidas también de fuera de España, es el caso por ejemplo de la de Bruselas. Son 127 filiales, aunque se le suman las corporaciones no filiales y asociaciones.

La Hermandad Castrense será la primera en poner rumbo a la aldea del Rocío el próximo martes 19 de mayo desde la Base Aérea de Tablada. La corporación no pertenece a la Archidiócesis de Sevilla, sino al Arzobispado Castrense que impulsó el surgimiento de esta corporación en 1972 para congregar a militares, guardias civiles y personal de las Fuerzas Armadas en la romería. Tras la misa de romeros, saldrán a las ocho de la mañana de Tablada en dirección a la avenida de Juan Pablo II bordeando el Real de la Feria.

El miércoles será el turno en el centro, Triana, La Macarena y El Cerro del Águila

La jornada del miércoles 20 de mayo se configura como el día de salida por excelencia de las hermandades de la capital. Serán un total de cuatro filiales las que marchen al encuentro de la Virgen del Rocío. Desde su capilla de la calle Evangelista partirá la Hermandad de Triana, la más antigua de las que tienen su sede en la capital cuya historia se remonta a principios del siglo XIX. Tras realizar un pequeño recorrido por el barrio, saldrá de la ciudad por la Torre Pelli después de realizar un saludo a la corporación del Cachorro en la calle Castilla.

Ante la sede de la cofradía del Viernes Santo también se postrará la Hermandad del Rocío de La Macarena. Tras salir de la Parroquia de San Gil alrededor de las 8:00 horas, llegará al Puente del Santísimo Cristo de la Expiración y la Torre Pelli. Anteriormente, habrá realizado visita a la Hermandad del Gran Poder en la Plaza de San Lorenzo.

La Hermandad del Rocío de Sevilla partirá también el miércoles desde la Colegial del Divino Salvador en el centro de la capital. Lo hará algo más tarde que las anteriores, aproximadamente a las 9:00 horas de la mañana. Esta filial saldrá de la ciudad por el Puente de San Telmo, República Argentina y Blas Infante. Los aromas de romero y las sevillanas se oirán también en el barrio del Cerro del Águila desde donde partirá su hermandad rociera con el fin de salir de la capital hispalense buscando el barrio del Porvenir en dirección al Puente de las Delicias y Tablada.

Sevilla Sur saldrá el jueves

La última de las filiales de la ciudad en iniciar su peregrinación hacia la aldea de la Virgen del Rocío será la hermandad de Sevilla Sur. Lo hará en la mañana del jueves 21 de mayo desde la Parroquia de San Juan de Ávila en el barrio del Tiro de Línea. Al igual que los hermanos del Cerro del Águila y la Castrense, saldrán de la capital por el Puente de las Delicias y la avenida de Juan Pablo II. Precisamente, esta corporación ha estado de actualidad recientemente porque presidió el Pregón de las Glorias hace algo menos de un mes. El Simpecado de la cofradía se trasladó al templo del Salvador para la cita que protagonizó Moisés Ruz el pasado 17 de abril. Tras ello, volvió triunfalmente a su barrio con la característica carreta de plata.

Las jornadas previas a la salida de las hermandades son tardes de novenas y cultos preparativos en numerosos templos de la ciudad. En las casas de los rocieros, todo es puro nervio ante una romería que sueña con empezar de nuevo. Las calles de Sevilla se llenarán en breve de mantones, flamencas y ramitas de romero para dar el pistoletazo de salida a una de las celebraciones populares más señaladas del calendario andaluz.