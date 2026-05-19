La Castrense de Tablada, primera hermandad rociera de la capital en ponerse este martes en camino

La Hermandad Castrense de Nuestra Señora del Rocío, filial número 112 y con sede en el Acuartelamiento de Tablada, abre este martes, 19 de mayo, el camino rociero hacia la aldea almonteña; como marca la tradición, será la primera de las seis corporaciones rocieras de Sevilla capital en iniciar su peregrinación.

Itinerario de la Hermandad Castrense del Rocío

La hermandad celebrará su misa de romeros a partir de las 8:15 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, dentro del citado acuartelamiento; esa misma jornada pernoctan en Pozo de las Culebras. La carreta del original Simpecado, con dos aviones caza bordados que simbolizan al Ejército del Aire, luce desde el pasado año un nuevo techo, realizado en Talleres de Orfebrería Seco Velasco.

El miércoles tiene fijado a las 12:30 horas el paso de los romeros por el Vado de Quema, el sesteo en El Chaparral y a las 16,45 horas la presentación ante la hermandad de Villamanrique de la Condesa; la pernocta se realizará en Pozo Máquina.

Al día siguiente, la hermandad castrense llegará a Palacio del Rey para efectuar allí el sesteo; a las 16:00 horas cruzará el puente del Ajolí y la pernocta tendrá lugar ya en la aldea, en la Casa del Rocío del Cerro del Águila.

Hermandades rocieras de Sevilla capital

El miércoles será el turno de otras cuatro corporaciones de la capital -Sevilla-El Salvador; Triana, Macarena y El Cerro del Águila-, mientras que el jueves iniciará su peregrinación la hermandad de Sevilla Sur.

Desde el sábado están en camino las hermandades de Écija y Osuna, las primeras de las 49 corporaciones rocieras de la provincia que peregrinan hasta la ermita almonteña. En el caso de la hermandad astigitana, este año 2026 celebran el camino número 50.