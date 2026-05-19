Cortes de tráfico en Sevilla por la salida de las hermandades del Rocío 2026: horarios, recorridos y calles afectadas

Sevilla afronta esta semana las primeras salidas de las hermandades del Rocío, lo que provocará cortes y restricciones de tráfico en distintos puntos de la ciudad durante la mañana del miércoles 20 y el jueves 21 de mayo. El dispositivo municipal contempla itinerarios específicos para cada corporación, con especial incidencia en el centro histórico, Triana, Los Remedios, el entorno de la Palmera, el Puente de las Delicias y las salidas hacia el Aljarafe.

No obstante, este martes será la hermandad de Castrense, la primera en partir hacia Almonte, abriendo así el calendario rociero en la capital hispalense.

Las afecciones se producirán de forma progresiva al paso de las comitivas, por lo que se recomienda a los conductores evitar los recorridos señalados y planificar rutas alternativas, especialmente en las horas de salida de las hermandades.

Cortes de tráfico para este miércoles 20 de mayo

La jornada del miércoles concentrará la salida de varias hermandades, con recorridos que atravesarán el centro, Triana, la Macarena y el sector sur de la ciudad.

La Hermandad de Triana tiene prevista su salida a las 07:00 horas. Su recorrido discurrirá por Evangelista, Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Plazuela de Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, Altozano, San Jorge, Callao, Castilla, Ronda de Triana, Avenida Expo 92 y Glorieta José Moya Sanabria. El paso de la comitiva afectará especialmente al tráfico en el interior de Triana y en los accesos hacia la salida de la ciudad sobre las 11.00 horas.

También a las 07:00 horas está prevista la salida de la Hermandad de la Macarena, con un itinerario que partirá desde la Plaza de San Gil y la Basílica de la Esperanza Macarena. La comitiva pasará por Bécquer, Feria, Correduría, Alameda de Hércules, Trajano, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia, Virgen de los Buenos Libros, San Vicente, Alfonso XII, Marqués de Paradas, Plaza de Armas y Puente del Cristo de la Expiración sobre las 11.00 horas.

A las 09:00 horas saldrá la Hermandad del Rocío de Sevilla, cuyo recorrido atravesará buena parte del casco histórico. Pasará por la Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Granada, Plaza Nueva, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Miguel de Mañara, Santo Tomás, Avenida de la Constitución, Adolfo Rodríguez Jurado, Santander, Postigo del Carbón, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Avenida República Argentina y Blas Infante, antes de abandonar Sevilla sobre las 11.30 horas.

La Hermandad del Cerro del Águila también iniciará su recorrido a las 09:00 horas. Su itinerario partirá desde Nuestra Señora de los Dolores y continuará por Párroco Antonio Gómez Villalobos, Juan de Ledesma, Avenida de Hytasa, Ronda del Tamarguillo, Ramón y Cajal, Avenida Ciudad Jardín, Avenida Alcalde Juan Fernández, Nuestra Señora de las Mercedes, Avenida Felipe II, Plaza de las Américas, Avenida de la Palmera, Avenida Moliní, Avenida de las Razas, Puente de las Delicias, Antonio Bienvenida, recinto ferial y calle Pascual Márquez, con salida hacia San Juan de Aznalfarache por el puente de hierro sobre las 12.00 horas.

Cortes de tráfico para este jueves 21 de mayo

El jueves será el turno de la Hermandad de Sevilla Sur, cuya salida está prevista a las 08:45 horas. El recorrido comenzará en la zona de Sierra de Gata y Sierra Vicaria, para continuar por Puebla de las Mujeres, Cañonera, Plaza Párroco Don Carlos Rodríguez Baena, Colegio, Nuestra Señora de las Mercedes, Avenida Felipe II, Valparaíso, Colombia, Colegio Compañía de María, Avenida de la Guardia Civil, Glorieta de México, Avenida de la Palmera, Avenida Moliní, Avenida de la Raza y Puente de las Delicias.

La comitiva realizará después la despedida de la ciudad en torno a la zona de Juan Pablo II y el Campo de la Feria, antes de dirigirse al aparcamiento del recinto ferial. Según el recorrido previsto, entre las 11:15 y las 11:30 horas saldrá el convoy de carriolas en dirección a Mairena del Aljarafe.

El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución en todos los puntos de paso, atender las indicaciones de la Policía Local y evitar los desplazamientos en vehículo privado por las zonas afectadas durante las horas de mayor concentración de carretas, caballistas y peregrinos.