Un índice ultravioleta muy alto marcará la Romería del Rocío, con calor intenso y sin lluvias, según Aemet

Esta semana de Romería del Rocío que culminará con la procesión de la Virgen en la madrugada del Lunes 25 de mayo estará marcada por un tiempo plenamente estable, sin lluvias y con ambiente cada vez más caluroso, según la previsión de Aemet para Almonte. Desde este miércoles se impone el sol, con cielos poco nubosos o despejados y una probabilidad de precipitación del 0% durante todos los días previstos, por lo que no se esperan sobresaltos meteorológicos en el entorno de la aldea almonteña.

El calor irá a más en la recta central de la semana. El miércoles se alcanzarán los 34 grados, con mínima de 16, y el jueves el termómetro subirá hasta los 36 grados, ya con cielo despejado. El viernes será previsiblemente la jornada más calurosa, con 37 grados de máxima y 17 de mínima, en un ambiente de claro adelanto veraniego y con índice ultravioleta muy alto, de 9, tanto jueves como viernes. Esto hace recomendable extremar la protección durante las horas centrales del día, con crema solar, gorra o sombrero, gafas de sol, ropa ligera y agua frecuente para evitar golpes de calor o quemaduras durante la romería.

Durante el fin de semana, el calor seguirá siendo protagonista, aunque con un ligero alivio a partir del domingo. El sábado se esperan 36 grados, cielo despejado y viento en calma, mientras que el domingo la máxima bajará hasta los 33 grados, con cielo poco nuboso y mínima de 16. Para el lunes, último día de la romería, Aemet mantiene el tiempo estable, con cielo despejado, 33 grados de máxima, 16 de mínima y viento flojo del sureste.

En conjunto, la previsión deja una romería seca, soleada y muy calurosa, especialmente entre el jueves y el sábado, cuando las temperaturas se moverán entre los 36 y 37 grados en las horas centrales del día. Las noches serán algo más llevaderas, con mínimas entre los 16 y 18 grados, aunque el ambiente seguirá siendo templado para estas fechas.