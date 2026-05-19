Las carretas llenan la ciudad: Sevilla abre un nuevo capítulo de la Romería del Rocío

Los cohetes a primera hora de la mañana cuando los primeros rayos de sol bañaban la capital eran la señal inequívoca de que todo vuelve a empezar. Los bueyes ya guían las carretas, el olor a romero es intenso en la ciudad y las medallas de los rocieros lucen colgadas en el cuello. Cuatro hermandades ponen rumbo a la aldea del Rocío este miércoles: Sevilla, Triana, La Macarena y El Cerro del Águila. Largos días de camino cuyo culmen será la salida de la Santísima Virgen con el tradicional salto a la reja en la madrugada del Lunes de Pentecostés, que este año será el 25 de mayo. En cambio, no todo queda en el bullicio de los romeros porque las salidas de las hermandades han provocado cortes de tráfico que muchos han notado de camino al trabajo.

Los peregrinos de las filiales sueñan con volver a hacer un año más el camino a la aldea almonteña. Muchos sienten este momento del año como uno de los más especiales al compartir vivencias con sus familiares y amigos. Los días de la salida de las hermandades son jornadas de auténtica fiesta donde los barrios y el centro de la capital derrochan arte y muchos aires de romería. La devoción a la Virgen del Rocío es universal con corporaciones venidas también de fuera de España, es el caso por ejemplo de la de Bruselas. Son 127 filiales, aunque se le suman las corporaciones no filiales y asociaciones.

Carretas por las calles del centro y Triana

La jornada del miércoles 20 de mayo se configura como el día de salida por excelencia de las hermandades de la capital. Hasta cuatro filiales han marchado al encuentro de la Virgen del Rocío. Desde su capilla de la calle Evangelista ha partido la Hermandad de Triana, la más antigua de las que tienen su sede en la capital cuya historia se remonta a principios del siglo XIX. Tras realizar un pequeño recorrido por el barrio, ha salido de la ciudad por la Torre Pelli después de realizar un saludo a la corporación del Cachorro en la calle Castilla. "Con ser romero sueña la margarita", cantaban en las calles del viejo arrabal a ritmo de sevillanas mientras los vecinos despedían a los rocieros que sueñan ya con un nuevo Lunes de Pentecostés.

Rocío Soler Coll

Ante la sede de la cofradía del Viernes Santo también se ha postrado la Hermandad del Rocío de La Macarena. Tras salir de la Parroquia de San Gil alrededor de las 8:00 horas, ha llegado al Puente del Santísimo Cristo de la Expiración y la Torre Pelli. Hay un ambiente festivo en la ciudad ante una romería que acaba de empezar tras un largo año de espera. No solo suenan sevillanas improvisadas en las calles para despedir a las hermandades, también las formaciones musicales interpretan pasodobles. Es el caso de la Sociedad Filarmónica de La Oliva de Salteras, que ha hecho lo propio con la corporación macarena. A las puertas de la Basílica del Cachorro, la banda ha tenido un guiño a la cofradía penitencial cuando ha sonado la marcha Señorita de Triana, dedicada a la Virgen del Patrocinio. Todo un clásico.

La Hermandad del Rocío de Sevilla parte también el miércoles desde la Colegial del Divino Salvador en el centro de la capital. Ha salido algo más tarde que las anteriores, aproximadamente a las 9:00 horas de la mañana. Esta filial abandona la ciudad por el Puente de San Telmo, República Argentina y Blas Infante. Los aromas de romero y las sevillanas se oirán también en el barrio del Cerro del Águila desde donde ha salido la cuarta hermandad rociera del día saliendo de la capital buscando el barrio del Porvenir en dirección al Puente de las Delicias y Tablada.

Marina Casanova

Sevilla Sur saldrá este jueves

La Hermandad Castrense fue la primera en poner rumbo a la aldea del Rocío este martes desde la Base Aérea de Tablada. La corporación no pertenece a la Archidiócesis de Sevilla, sino al Arzobispado Castrense que impulsó el surgimiento de esta corporación en 1972 para congregar a militares, guardias civiles y personal de las Fuerzas Armadas en la romería.

Por su parte, la última de las seis filiales de la ciudad en iniciar su peregrinación hacia la aldea de la Virgen del Rocío será la hermandad de Sevilla Sur. Lo hará en la mañana del jueves desde la Parroquia de San Juan de Ávila en el barrio del Tiro de Línea. Al igual que los hermanos del Cerro del Águila y la Castrense, saldrán de la capital por el Puente de las Delicias y la avenida de Juan Pablo II. Precisamente, esta corporación ha estado de actualidad recientemente porque presidió el Pregón de las Glorias hace algo menos de un mes. El Simpecado de la cofradía se trasladó al templo del Salvador para la cita que protagonizó Moisés Ruz el pasado 17 de abril. Tras ello, volvió triunfalmente a su barrio con la característica carreta de plata.

La salida de las hermandades del Rocío de Sevilla, en imágenes / Marina Casanova

El "miércoles de salida", como muchos romeros conocen a esta jornada, son de los días señalados en rojo en el calendario cofrade y religioso de la capital. El bullicio de los romeros ha marcado una mañana espléndida en Sevilla que muchos no se han querido perder. Por delante, quedan largos días de camino donde el calor será el protagonista. En el horizonte, queda el Lunes de Pentecostés cuando la Virgen del Rocío vuelva a salir en busca de sus devotos un año más.