La Hermandad de Emigrantes emprende su camino a El Rocío con los guardias civiles fallecidos en el recuerdo: “No permita el Señor que su sacrificio caiga en el olvido”

Como cada miércoles de Pentecostés, la Hermandad de Emigrantes de Huelva ha puesto rumbo hacia la aldea de El Rocío. La jornada ha arrancado con la tradicional misa de romeros en su casa. Un oficio que ha estado presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y que se ha adelantado una hora. El objetivo era salir cuanto antes del casco urbano de la ciudad, sin embargo, el simpecado ha emprendido el camino con casi 40 minutos de demora.

Para esta romería, Emigrantes ha optado por un exorno floral exuberante y tropical, donde predominan tonos morados, fucsias, naranjas y rojos gracias a los diferentes tipos de rosas y claveles, entre otros tipos de flores, elegidas para la ocasión. La carreta de plata, además luce dos crespones, uno rosa como prueba de la unión entre la propia hermandad con la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM) junto a quien realiza diferentes actividades a lo largo del año. El otro, negro, en memoria de los hermanos fallecidos y también de Jerónimo y Germán, los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida en una persecución a una narcolancha a principios de mayo.

La Hermandad de Emigrantes emprende su camino a El Rocío / Elías Luis Grao

Una salida marcada por el recuerdo a Jerónimo y Germán

En este sentido, la hermandad ha querido tener varios gestos con el Instituto Armado, quien es además hermano honorífico de la misma. Durante la misa se ha recordado la gran labor que realizan los agentes de la Guardia Civil. “Ambos están ya en las marismas del Cielo junto a la Virgen”, ha señalado durante la misa una de los miembros de la Junta de Gobierno.

Como muestra de esa unión entre el Cuerpo y la Hermandad, la numerosa columna de peregrinos realiza una de sus tradicionales paradas a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil. Allí, han sido recibidos por el coronel Julio Checa Serrano para el que el hermano mayor de este 2026, Jesús Marín Muñoz, ha tenido unas emotivas palabras. “Queríamos que fuera un momento muy especial y tuviéramos un momento de oración conjunto después de todo lo ocurrido estas semanas. Queremos transmitiros el cariño de toda la Hermandad y de toda la ciudad. Vais con nosotros este año a El Rocío de una manera muy especial. Muchas gracias por la labor que hacéis” ha manifestado Marín ante la emoción visible del coronel quien ha agradecido el gesto y las palabras antes de fundirse en un cariñoso abrazo.

La Hermandad de Emigrantes emprende su camino a El Rocío / Elías Luis Grao

“Los mandó el honor, y obedecieron. Los recibió el deber, y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo, la Patria se amplió. No permita el Señor que su sacrificio caiga en el olvido. Conceded el descanso eterno a estos dos guardias civiles que lo dieron todo por proteger a los demás. Y otorgamos consuelo, paz y fortaleza a sus familias y a sus compañeros de armas, quienes hoy continúan su labor con el alma herida, pero con el espíritu firme. Guía los pasos de los que hoy se quedan en la línea de servicio. Protege su vida y permíteles regresar sanos y salvos a sus hogares al final de cada jornada. ¡Viva la Guardia Civil!”, leyó una de las hermanas a las puertas de la Comandancia

Un recorrido por la ciudad cargado de emoción

A pesar del calor de la mañana, Huelva se ha echado a la calle para despedir a una de sus hermandades. Adultos, jóvenes y niños han abarrotado las aceras del itinerario urbano realizado por Emigrantes que les ha llevado a pasar por los puntos ya tradicionales para la propia hermandad como la Catedral de la Merced, Casa Venancio, el Colegio Santo Ángel, el Ayuntamiento de Huelva o el Convento de las Hermanas de la Cruz, tan queridas por los onubenses. Todo ello a los sones de los tamborileros, el cante de los más pequeños a cada paso del recorrido y las bellas petalás al simpecado de la concha rociera.

Para el discurrir de la Hermandad, el Ayuntamiento ha dispuesto unas planchas de goma por alguna de las calles del centro para evitar los posibles resbalones de los caballos. Sin embargo, eso no ha evitado la caída de una jinete al final de la calle San José, cuando su montura se ha precipitado. Un único susto para ella y todos los presentes que, afortunadamente, se saldó sin heridos.

La Hermandad de Emigrantes emprende su camino a El Rocío / Elías Luis Grao

En este 2026, Emigrantes ha sido acompañada en su salida por casi 300 peregrinos, más de una docena de carros de tracción animal y 25 carros motorizados según datos proporcionados por la propia Hermandad. Sin embargo, el número de romeros aumentará durante la jornada de hoy y de mañana, ya que son muchos los que se unen al camino tras terminar sus jornadas de trabajo.

Entre la multitud de peregrinos llama la atención Toni, conocido popularmente como “el de las dedicatorias”. Lleva toda la vida haciendo el camino, aunque “por motivos de salud” este año solo lo hará parcialmente según declara a El Correo de Andalucía. En su vara porta una cinta en honor a la Guardia Civil y una camiseta con un mensaje en recuerdo de los agentes fallecidos y de las víctimas de Adamuz, entre otras consignas.

“No hay palabras que alcancen a calmar tanto dolor. Hoy nos unimos al duelo de las familias que perdieron a sus seres queridos en el trágico accidente ferroviario. Sus memorias permanecerán en todos los corazones de Andalucía y España. Que descanséis en paz. Amén”, reza la prenda.

El coronel Julio Serrano lee la camiseta de Toni. / Elías Luis Grao

“Van a ser unos ‘vivas’ muy emocionantes para mi”

Otro de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la llegada de la Hermandad a la Comandancia de Marina. A orillas del río Odiel la comitiva de romeros y su simpecado ha sido recibida con los brazos abiertos por los marinos con su comandante naval, Alejandro García de Polavieja, a la cabeza.

“Van a ser unos ‘vivas muy emocionantes para mi”, ha reconocido García de Polavieja a la llegada del simpecado. El comandante vive este año su primer Rocío tras ser nombrado en el cargo en septiembre de 2025.

En su discurso, el comandante quiso destacar la unión entre los marinos y los rocieros, afirmando que ambos comparten valores como el “compromiso, espíritu de sacrificio, compañerismo y tradición”.

Carreta del simpecado de Emigrantes. / Elías Luis Grao

También recordó con emoción a quienes ya no están presentes, señalando que este camino “es distinto” porque hay “demasiadas sillas que han quedado vacías”. Además, quiso establecer un paralelismo entre el mar y la peregrinación rociera, indicando que “el marino pide amparo a la Estrella de los mares. El rociero pide a la Blanca Paloma”. Finalmente, deseó a los peregrinos “viento de popa y mar en calma” y concluyó con los tradicionales vivas a la Virgen del Rocío y a la Hermandad.

Tras su discurso, unos emocionados miembros del grupo Quitasueños interpretaron la que ha sido su última sevillana a la Hermandad de Emigrantes después de una década. Como colofón y para despedir a los romeros, los marinos interpretaron la Salve Marinera.

De los pies de Colón a los de la Blanca Paloma

Tras dejar la Comandancia de Marina, la carreta de plata con el simpecado ha reanudado su camino hasta el Estadio Nuevo Colombino, la última de sus paradas en la ciudad. Allí, el consejero del Recreativo de Huelva, Antonio Manuel Carrasco, ha realizado la tradicional ofrenda de flores en representación del Decano del Fútbol Español.

Elías Luis Grao

Ahora sí, con el último de los adioses por parte de Huelva, Emigrantes pone rumbo a las arenas del camino, no sin antes despedirse de la imponente estatua a Colón, que contempla impasible como un año más la hermandad cruza el Río Tinto.

Dos días de camino le quedan a Emigrantes y sus romeros para llegar hasta los pies de la Blanca Paloma. Tras abandonar la ciudad, la hermandad hará el sesteo en la base militar de El Picacho, previsto para las 16.30 horas. Luego continuará hacia Tres Rayas, donde hará noche alrededor de las 21.00 horas.

La jornada del jueves llevará a Emigrantes hasta el paraje de El Gato, donde tendrá lugar el sesteo antes de afrontar los últimos kilómetros hacia la aldea almonteña. La llegada a El Rocío está prevista para las 21.00 horas.