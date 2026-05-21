“Huelva se viste de fiesta, un jueves por la mañana” para despedir a su Hermandad

Tal y como reza la sevillana, “Huelva se viste de fiesta, un jueves por la mañana”. Hoy, la emblemática Plaza Paco Toronjo ha vuelto a vivir un momento que quedará en el recuerdo de sus vecinos y devotos de la Blanca Paloma. La Hermandad de Huelva ha realizado hoy su salida hacia la aldea de El Rocío protagonizando, de nuevo, uno de los momentos más esperados del año y que paraliza completamente la ciudad.

Las víctimas de Adamuz, Jerónimo y Germán en el recuerdo: “Llevad también ante la Virgen del Rocío las lágrimas de estos hermanos”

Durante la misa de romeros, que ha sido oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y el director espiritual de la hermandad, Cipriano del Toro, se ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y también a Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles fallecidos a principios de mayo mientras perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva.

“Cómo no llevar este año el dolor de Huelva. El dolor de las víctimas del accidente de Adamuz. El dolor de sus familias que sienten cada día más su ausencia. El dolor de esos guardias civiles que han muerto luchando contra esa gangrena del narcotráfico que penetra y que corrompe nuestra sociedad, las familias y a tantas personas y que ha dejado familias desoladas. Llevad también ante la Virgen del Rocío las lágrimas de estos hermanos y hermanas nuestros” manifestó el prelado onubense.

Salida de la Hermandad del Rocío de Huelva. / Elías Luis Grao

El obispo de Huelva animó también a los romeros a vivir el camino al Rocío como una auténtica peregrinación interior, marcada por la fe, la fraternidad y el encuentro con la Virgen María. Durante la misa de romeros, recordó que el Rocío “no puede quedarse solo en una emoción externa”, sino que debe conducir a un corazón “capaz de servir y de amar”. También invitó a los fieles a comenzar la peregrinación con “respeto, paciencia, ayuda mutua, oración y alegría sincera”.

Tras finalizar la misa de romeros a los sones de la Salve, el simpecado fue colocado en su carreta entre vivas y lágrimas de emoción con rigurosa puntualidad a las 9:00 horas, según el planning de la Hermandad.

Para este Pentecostés, la Hermandad del Rocío de Huelva ha elegido para su carreta del Simpecado un exorno floral elegante y señorial, donde predominan las rosas, claveles y flores de jardín en tonos blancos, marfiles y rosas suaves, salpicados de pinceladas más vivas que aportan frescura al conjunto. La abundante composición floral cubre por completo este año la base de la carreta y realza la plata del templete, adornado además con las tradicionales guirnaldas blancas que aportan ligereza y vistosidad al caminar de la hermandad hacia La Aldea.

Más de un millar de peregrinos inscritos

Como es costumbre, la Hermandad del Rocío de Huelva ha dejado estampas para el recuerdo en su recorrido por las calles de la ciudad. Partiendo desde el corazón de Isla Chica, pasando por la Iglesia de Nuestra Señora de El Rocío, irguiéndose imponente a lo largo de toda la avenida Federico Molina, los onubenses la han despedido con todo su cariño.

En este 2026, la Hermandad cuenta con casi 1.200 peregrinos a pie inscritos. A ellos, hay que sumar 375 jinetes que realizan el camino a lomos de sus monturas y otros 53 carros de tracción animal, entre otros medios de transporte. Sin embargo, es un número que sin duda aumentará paulatinamente hasta su entrada por el Barrio de las Gallinas de La Aldea, donde ha llegado a arribar con más de 4.000 personas dejando una de las estampas más espectaculares de toda la romería.

Entre los romeros ha destacado la presencia de Carolina Marín. La campeona olímpica recientemente retirada ha emprendido el camino a El Rocío junto a Toñi, su madre, y algunos amigos. La ex volantista ha compartido su ilusión y su alegría a través de sus redes sociales en los momentos previos a la salida.

Despedida frente a su madre

Uno de los momentos más especiales se ha vivido en la Plaza del Punto, lugar donde se encuentra el monumento a la Virgen del Rocío. Allí, el Coro Joven de la Hermandad junto con la Banda de Música Municipal han interpretado un amplio repertorio rociero que ha culminado con una Salve. Luego, el hermano mayor de este 2026, Juan José Gómez, ha entonado unos ‘vivas’ bajo la atenta mirada de la Reina de las Marismas.

La otra cita más esperada del jueves previo a Pentecostés en Huelva es la parada en la Comandancia de Marina. A sus puertas y acompañado del hermano mayor y el presidente de la Hermandad, Antonio Sánchez de Piña, el comandante naval Alejandro García de Polavieja ofreció un discurso cargado de emoción, simbolismo marinero y profunda devoción rociera durante la recepción. En sus palabras, Garcia de Polavieja destacó el estrecho lazo que une desde hace años a marinos y rocieros, dos mundos que —aseguró— comparten valores como el compromiso, el espíritu de sacrificio, la tradición, el compañerismo y el amor a la Virgen.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el recuerdo a los hermanos y seres queridos ausentes en este Rocío, evocando “las sillas vacías” y a quienes, dijo, “ya han alcanzado la Marisma Eterna”, en referencia a la Salve Marinera. García de Polavieja subrayó además que este acto “no es un mero protocolo”, sino la reafirmación de una unión fraternal entre la Armada y la Hermandad onubense.

El comandante quiso también desear un buen camino a los peregrinos con un discurso repleto de referencias náuticas, comparando el peregrinar hacia la aldea con una travesía en el mar. “Buena mar y buena navegación”, expresó antes de pedir a la Virgen del Rocío que guiara y protegiera a todos los romeros hasta su regreso a Huelva. La intervención concluyó con una encendida sucesión de vivas a la Blanca Paloma, la Reina de las Marismas y la Hermandad de Huelva, que fueron respondidos con entusiasmo por los asistentes.

Rumbo a El Rocío

Tras dejar atrás el Estadio Nuevo Colombino, la última parada, el itinerario continuó en dirección a la Punta del Sebo. Después de pasará la base militar de El Picacho para alcanzar Las Posadillas, punto en el que se llevará a cabo el tradicional sesteo.

La comitiva retomará la marcha a las 17:30 horas rumbo a La Matilla, lugar previsto para la pernocta y donde la jornada concluirá con el rezo del Santo Rosario a medianoche.

El segundo día del camino dará comienzo con la Misa de Romeros a las 8:00 horas, seguida de la salida desde La Matilla a las 9:00. El recorrido avanzará por el cruce con el Camino de Moguer, la carretera Rociana-Bonares, Bodegones y Villarejo, hasta llegar primero a la cancela de Gato y posteriormente al paraje de Gato, donde tendrá lugar el sesteo.

Ya por la tarde, la Hermandad emprenderá de nuevo la marcha atravesando el Arroyo de la Cañada y el puente del Barrio de las Gallinas, antes de poner fin a la jornada con la llegada a la Capilla del Rocío, prevista para las 23:00 horas.