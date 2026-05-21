Plan Aldea 2026: más de 600 guardias civiles protegerán El Rocío hasta el próximo martes

El 'Plan Aldea', que se mantendrá activado hasta el próximo martes 26 de mayo con motivo de la romería del Rocio, contará este año con un operativo de 620 agentes, conformado en su mayor parte por la la Guardia Civil compone el grueso del operativo. Tendrá también el apoyo técnico de 260 medios de locomoción y organizados en 13 unidades especializadas, que "se centrarán en minimizar los riesgos, activar una respuesta rápida ante cualquier tipo de emergencia y asegurar el disfrute de los romeros”, ha afirmado.

Un despliegue encargado de salvaguardar la seguridad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha detallado cómo el cuerpo de la Guardia Civil va a contar in situ con numerosos puntos estratégicos dentro de la aldea del Rocío: el Equipo COS (Centro Operativo de Servicios) tanto en el Centro de Control y Mando como en la propia ermita. Desde ambos puestos se encargan, de manera simultánea, de dirigir y coordinar a las todas las patrullas, equipos y puestos fijos de servicio ante cualquier incidencia, manteniendo una relación de enlace permanente con el COC de la provincia de Huelva y el nuevo 'Cecopi'.

A todos ellos también se adhiere el puesto de la Guardia Civil, donde estará dispuesta la Policía Judicial y el Punto Viogén, y la Oficina de Atención Ciudadana e Instrucción de Diligencias, situada en las dependencias del Ayuntamiento de Almonte en El Rocío, el cual se encuentra junto al acuartelamiento, que se hace cargo de la instrucción de diligencias y recogida de denuncias durante todo el periodo . Este punto cuenta, además, con seis componentes de Policía Judicial especializados en mujer y menores.

“Una vez que las hermandades van finalizando sus caminos y concentrándose en El Rocío, la Guardia Civil ya cuenta con efectivos activados en este espacio para atender los actos de mayor concentración de peregrinos, como la presentación de las hermandades o la misa de Pentecostés" sostenía Fernández.

Sobre el terreno también se desplegará el Equipo Halcón, que consiste en patrullas de seguridad ciudadana encargadas de afianzar la vigilancia tanto a personas, como a bienes e instalaciones, con el fin último de prevenir y detectar delitos. Como novedad, el dispositivo también incorpora en esta edición una oficina móvil de atención al ciudadano pionera en Andalucía, que estará operativa durante los días de la romería y posteriormente seguirá prestando servicio en toda provincia onubense. En dicha oficina, los ciudadanos podrán interponer denuncias, realizar trámites administrativos y actuar como Puesto de Mando Avanzado en situaciones de emergencia o en casos que requieran de una intervención operativa inmediata, como desapariciones o hechos delictivos de especial gravedad.

Desde el aire, el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en aeronaves no tripuladas, incorpora drones e inhibidores de drones, que realizarán labores de vigilancia en la aldea las 24h, permitiendo una visualización en tiempo real. El control desde el aire se completa con tres helicópteros de vigilancia con sistema de transmisión en tiempo real, que permiten al centro de mando actuar de forma inmediata ante cualquier eventualidad.

El apoyo digital como la gran apuesta

En cuanto al ámbito digital, y como ya se pudo ver en ediciones anteriores, la app AlertCops transmitirá notificaciones y avisos referentes a El Rocío, “con el que cualquier ciudadano que la tenga descargada en su móvil podrá activarla para informar sobre su localización o comunicar en tiempo real cualquier situación de emergencia”, ha indicado el delegado, que también se ha referido a la puesta en marcha del sistema SIGO Movilidad, una “mejora de la atención al ciudadano” que permite formular denuncias mediante dispositivos móviles o tablets en el propio lugar de los hechos, “evitando desplazamientos innecesarios a los cuarteles, agilizando la tramitación de incidencias y mejorando la eficiencia del servicio”.

Para agilizar el tráfico en el entorno de la aldea, especialmente en la carretera A-483, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dispuesto un operativo compuesto por personal técnico y de apoyo en furgonetas, camiones y dotados con la señalización apropiada para realizar los cortes o diseños de tráfico necesarios que ayuden a canalizar el discurrir de los conductores, además del personal destinado exclusivamente para este tránsito personal funcionario y técnico en el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste.

Hasta el momento, y según ha dado a conocer el delegado el Gobierno, el tráfico asociado a la romería se ha incrementado un 6,4% respecto al pasado año según la DGT, dantos ante los que Fernández ha lanzado un mensaje de prudencia al volante, ya que "en las vías y caminos convergen turismos, vehículos pesados, de tracción animal y peregrinos, por lo que hay que extremar la atención”.

En esta edición de la romería, Pedro Fernández ha anunciado que “España está liderando el proyecto europeo Public Spaces, desarrollado en el marco de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y Guardia Civil”, con el que se comparte conocimiento y experiencia con tres países clave de regiones castigadas por el terrorismo internacional. Durante tres días una delegación keniata acompañará a diferentes puntos del despliegue de seguridad de Guardia Civil durante El Rocío, tales como el centro de mando y control, las unidades de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y de contramedidas contra UAV, entre otros. La visita será supervisada e igualmente acompañada por miembros de las unidades antiterroristas de Guardia Civil, una representante del Servicio Europeo de Acción Exterior y el director de la FIAP.

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“El paraguas de seguridad que compone este dispositivo, con más de 3.000 efectivos del Estado de la Administración General del Estado desplegados por el Gobierno de España a través del Plan Rocío Seguro 2026, es la mejor demostración de cómo dar una respuesta adecuada a la romería más numerosa de España, con más de un millón de peregrinos en sus días centrales y la más multitudinaria de toda Europa”, concluía el delegado en la presentación.