El Rocío corta el tráfico en la aldea por la Romería y fija normas para caballos y carros: así se puede acceder ahora a la aldea

El Ayuntamiento de Almonte activa desde este jueves nuevas medidas de ordenación con motivo de la Romería del Rocío 2026, entre ellas la prohibición de circular y aparcar con vehículos a motor en toda la aldea. El corte comenzará a las 15.00 horas y se mantendrá hasta la misma hora del lunes 25 de mayo, dentro del dispositivo especial diseñado para garantizar la seguridad, la movilidad y el normal desarrollo de los días de mayor afluencia.

Corte de tráfico en la aldea del Rocío

La restricción general afectará a la circulación y al estacionamiento de vehículos en el casco urbano de la aldea. Además, en el entorno del Santuario de la Virgen del Rocío, la prohibición se ampliará hasta las 22.00 horas del lunes para facilitar el tránsito de hermandades, romeros y peregrinos durante las despedidas antes del camino de vuelta.

Esta ampliación afectará a zonas como el Paseo Marismeño, la calle Santeros, El Real, la calle Moguer y la calle Las Camaristas, espacios especialmente sensibles durante las jornadas centrales de la Romería.

Pases autorizados y límite de 40 minutos

Los vehículos que dispongan de autorización deberán circular siempre a velocidad reducida y sin entorpecer el paso de peatones, caballistas, servicios de emergencia o efectivos de seguridad. El Ayuntamiento recuerda que estos permisos no habilitan para moverse libremente por la aldea, sino únicamente para realizar el servicio concreto para el que hayan sido concedidos.

Durante el periodo de corte, el tiempo máximo permitido será de 40 minutos. Las solicitudes deberán tramitarse a través de la plataforma micharret.com, ya que durante la Romería no se emitirán otros pases, salvo los autorizados por este sistema.

La Oficina del Plan Aldea continuará operativa como punto de información hasta el domingo 24 de mayo, en horario de 09.00 a 21.00 horas, y el lunes 25 de mayo de 09.00 a 14.00 horas.

Restricciones en los accesos y en la A-483

El nuevo acceso sur de la A-483 permanecerá cerrado desde las 15.00 horas de este jueves hasta las 23.00 horas del lunes 25 de mayo. Solo podrán utilizarlo los vehículos de emergencia y el transporte público de viajeros autorizado por el Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía.

También seguirán vigentes las limitaciones fijadas por la Dirección General de Tráfico para vehículos de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada en la A-483, entre los kilómetros 14 y 27. Esta restricción estará activa hasta el martes 26 de mayo, de 09.00 a 22.00 horas, en ambos sentidos, salvo para transportes de mercancías perecederas, frutas o verduras frescas.

Los vehículos que incumplan la normativa podrán ser sancionados y retirados al depósito municipal, situado junto a la Oficina del Plan Aldea. El estacionamiento solo estará permitido en las bolsas habilitadas alrededor de la aldea y el acceso al casco urbano quedará reservado a los vehículos con autorización.

Guía equina de retorno para caballos

El Bando municipal incluye también las indicaciones relativas a la guía equina de retorno, destinada a los propietarios que hayan trasladado sus caballos al código de explotación por concentración habilitado para la Romería.

La solicitud deberá realizarse con al menos 72 horas de antelación, de forma que la documentación esté lista para el regreso. El código de explotación habilitado es ES210050000500 y el código de concentración es COD. 500.

Para resolver dudas, se ha activado atención telefónica de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas, en los números 682 055 796 y 682 055 812.

Normas para caballos, carros y vehículos de tracción animal

Los animales y los vehículos de tracción animal deberán contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil. En el caso de los carros, será obligatorio llevar la matrícula identificativa expedida por el Ayuntamiento de Almonte en 2026, colocada en la parte trasera y en un lugar visible.

Además, deberán disponer de un sistema luminoso que permita su correcta visibilidad durante la noche. El Bando insiste en la necesidad de extremar las precauciones en la circulación de caballos y carros: los menores deberán ir siempre bajo supervisión de un adulto y queda prohibido el uso del teléfono móvil, así como el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes durante estas actividades.

También se prohíbe circular al trote o al galope por la aldea.

Atención sanitaria durante la Romería

La atención de urgencias se centraliza en el Cecopi, situado en la R-30, desde el miércoles 20 de mayo a las 15.00 horas hasta el martes 26 de mayo a las 21.00 horas.

Durante este periodo, el centro de salud de El Rocío, ubicado en la calle Bellavista, permanecerá cerrado. Su reapertura está prevista para el martes 26 de mayo a las 08.00 horas, ya con su horario habitual.

Convivencia, tradición y actividad comercial

El Bando recoge igualmente normas para proteger el carácter religioso, cultural y tradicional de la Romería del Rocío. No estarán permitidos los bailes o cantes ajenos a la tradición rociera, ni el uso de aparatos reproductores de sonido o sistemas de difusión de voz.

Tampoco podrán instalarse puestos o actividades comerciales sin la autorización o licencia municipal correspondiente. Los establecimientos autorizados solo podrán vender productos propios de la Romería y tendrán prohibido emitir música durante los actos oficiales, como la Presentación de Hermandades, el Santo Rosario, la Misa de Pentecostés, el Rosario del Domingo o la Procesión de la Virgen.

Nuevo servicio de recogida de vidrio puerta a puerta

Como novedad, se pondrá en marcha un servicio piloto de recogida puerta a puerta de envases de vidrio en viviendas situadas dentro del perímetro formado por la calle Santa Olalla, la Plaza del Acebrón, la avenida de los Ánsares y la calle Romero.

Este servicio funcionará desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo, en horario de 07.30 a 10.30 horas.

Limpieza y control de animales en la vía pública

El documento municipal recuerda que no está permitido dar picadero en la vía pública, salvo en las zonas expresamente habilitadas. También queda prohibido mantener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro en espacios públicos.

El estiércol deberá depositarse en las sacas preparadas para este fin, disponibles en los supermercados de la aldea, y no podrá mezclarse con otros residuos.

Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Almonte busca ordenar la convivencia, reforzar la seguridad y garantizar la prestación de servicios durante los días de mayor intensidad de la Romería del Rocío, una celebración que cada año concentra a miles de peregrinos y hermandades en torno a la Virgen.