Victoria Federica vuelve al Rocío y cruza el Río Quema con la Hermandad de Triana

Victoria Federica ha vuelto a disfrutar del camino del Rocío un año después de vivir por primera vez una de las romerías más multitudinarias y emblemáticas de Andalucía. La hija de la infanta Elena se ha unido de nuevo a la Hermandad de Triana de Sevilla, invitada por su amiga Tana Rivera, para realizar el camino hasta la aldea de Almonte, donde se encuentra la ermita de la Virgen del Rocío.

La joven ha cruzado este viernes el vado del Río Quema, uno de los momentos más esperados y simbólicos del camino rociero. En esta ocasión, y tras su bautizo rociero en 2025, Victoria Federica ha optado por atravesarlo en una carriola, desde donde se la pudo ver disfrutando del ambiente festivo y sonriente durante la jornada.

Victoria Federica va acompañada de sus amigas y sin su novio

La sobrina del rey Felipe VI estuvo acompañada por un grupo de amigas y coincidió también con otros rostros conocidos como Francisco Rivera y Lourdes Montes, habituales en esta peregrinación. Quien no pudo acompañarla fue Jorge Navalpotro, con quien mantiene una relación desde finales de 2025 y con quien el pasado fin de semana viajó a Sanxenxo para visitar al rey Juan Carlos durante su última estancia en España.

Victoria Federica demostró además que ha captado a la perfección la esencia rociera con un estilismo muy cuidado para el camino. La joven lució una falda larga de volantes en azul marino con pequeños lunares blancos, blusa blanca con mangas de volantes y detalles azules, mantoncillo de seda verde agua con bordados florales y una gran flor roja en la cabeza.

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Con esta nueva aparición en El Rocío, Victoria Federica consolida su vínculo con una tradición que ya vivió con entusiasmo el pasado año. Su presencia en el camino con la Hermandad de Triana vuelve a situarla entre los rostros más comentados de una romería que reúne cada año a miles de peregrinos en torno a la devoción por la Blanca Paloma.