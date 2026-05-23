El difícil y angustioso rescate de un jinete y su caballo atrapados en el barro en El Rocío

Un jinete y su caballo han sido liberados y rescatados ilesos tras quedar atrapados en una zona fangosa de la aldea de El Rocío, en un terreno pantanoso próximo al arroyo Cañada Martín. La rápida actuación de la Guardia Civil permitió resolver con éxito un rescate complejo en un entorno de maleza y difícil acceso, tal como ha detallado la Guardia Civil en sus redes sociales.

El accidente se produjo cuando el caballo se desbocó y se dirigió sin control hacia una zona de vegetación y barro cercana al arroyo. El jinete, pese a la situación en la que se encontraba, logró alcanzar su teléfono móvil y dar aviso al 112, lo que permitió activar de inmediato a una patrulla de la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes consiguieron localizar a la víctima, que se encontraba sumergida casi por completo en el arroyo, junto al animal. La intervención se desarrolló con especial dificultad por el estado del terreno y por la tensión del caballo, atrapado en una zona fangosa y pantanosa.

El rescate pudo completarse con éxito gracias a la rapidez de la actuación y, especialmente, a la pericia de uno de los guardias civiles intervinientes, que durante diez años estuvo destinado en el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Su experiencia en el manejo de caballos en situaciones de estrés resultó clave para controlar al animal y facilitar la liberación tanto del jinete como del caballo.

Este suceso se produce en el contexto de los distintos incidentes registrados estos días en zonas vinculadas al camino y la aldea de El Rocío. El pasado viernes, sanitarios del 061, agentes del Seprona y un helicóptero sanitario tuvieron que movilizarse para atender y evacuar a un peregrino valenciano de 74 años que sufrió un posible infarto en la zona del Vado del Quema.

En aquel caso, el aviso se produjo sobre las 13:30 horas, cuando el hombre necesitó asistencia médica urgente en un entorno de difícil acceso. Los sanitarios del 061 le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron estabilizarlo antes de su evacuación hospitalaria.