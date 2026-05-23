Evacuado en helicóptero un peregrino de Valencia tras sufrir un posible infarto en el Vado del Quema

Un hombre de 74 años, natural de Valencia, tuvo que ser evacuado este jueves en helicóptero sanitario tras sufrir un posible infarto en la zona del Vado del Quema, en la provincia de Sevilla. El aviso se produjo sobre las 13:30 horas, cuando el afectado necesitó asistencia médica urgente en un entorno de difícil acceso.

Hasta el lugar se desplazó el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, cuyos efectivos atendieron al paciente y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La rápida actuación de los sanitarios permitió estabilizar y reanimar al hombre antes de proceder a su evacuación.

La intervención estuvo marcada por la complejidad del terreno y las dificultades para acceder a la zona del Vado del Quema. Ante esta situación, efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Sevilla, grandes conocedores del entorno, escoltaron a la ambulancia hasta el punto habilitado para la toma de tierra del helicóptero sanitario del 061.

Una vez estabilizado, el paciente fue evacuado en helicóptero del 061 hasta un centro hospitalario de la provincia de Huelva, donde continuó recibiendo asistencia médica especializada.

La Guardia Civil ha subrayado que la coordinación entre los servicios de emergencia resultó fundamental para garantizar una atención rápida y eficaz, así como para facilitar el traslado del afectado desde una zona de acceso complicado.