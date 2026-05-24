El Obispo de Huelva: "La alegría y la fiesta no contradicen la vida cristiana pero la esencia del Rocío está en la fe"

A las puertas de una nueva romería del Rocío, con cientos de hermandades ya haciendo el camino hacia la aldea almonteña, el obispo de Huelva, D. Santiago Gómez Sierra, ha querido poner el foco en el verdadero sentido de una celebración que cada año reúne a miles de personas llegadas desde distintos puntos de España y del mundo. Para el prelado onubense, El Rocío no solo representa la mayor manifestación de fe popular de la diócesis, sino también una responsabilidad pastoral de enorme dimensión.

“Como concentración religiosa anual, sí es probablemente el momento más importante de la diócesis”, asegura el obispo. “No hay ningún otro momento donde se reúna tanta gente por un motivo religioso como en torno a la Virgen del Rocío y a Pentecostés”.

Durante esos días, Huelva se convierte en el epicentro de una de las romerías más multitudinarias del planeta. Hermandades filiales procedentes de numerosos puntos del país atraviesan caminos, pinares y marismas rumbo a la ermita de la Blanca Paloma, en una peregrinación que cada año moviliza también un importante dispositivo de seguridad y emergencias con miles de efectivos desplegados a través del Plan Romero.

Sin embargo, más allá del componente festivo y de la dimensión popular que rodea a la romería, Gómez Sierra insiste en la necesidad de no perder de vista la esencia espiritual de El Rocío.

Santiago Gómez, obispo de Huelva / A. Díaz / ECA

“La alegría, el encuentro y la fiesta no contradicen la vida cristiana”, explica. “Pero todo eso tiene sentido porque gira en torno a quien da origen a esta celebración: la Virgen del Rocío y el Espíritu Santo”.

Por ello, el obispo de Huelva recuerda que la romería “no puede perder su identidad más profunda”, especialmente en un contexto donde el componente lúdico adquiere cada vez más protagonismo frente al religioso.

“El camino es una metáfora de la vida”

Más allá de los actos litúrgicos y de la llegada de miles de peregrinos a La Aldea, el obispo pone el foco en el simbolismo espiritual que encierra el propio camino rociero. Para Gómez Sierra, la peregrinación representa una imagen muy cercana de la vida misma.

“Me gustaría que los peregrinos vivieran el camino verdaderamente como un camino”, señala. “Como una parábola y una metáfora de lo que es la propia vida”.

El prelado compara las distintas etapas de la peregrinación con las experiencias que atraviesa cualquier persona a lo largo de su existencia. “En el camino hay momentos de alegría, momentos duros, sacrificio, encuentros… pero todo se vive porque existe una meta”, explica.

Santiago Gómez, obispo de Huelva / A. Díaz / ECA

Una meta que, en el caso del Rocío, culmina con el encuentro con la Virgen en la ermita, pero que para el creyente simboliza también el sentido último de la vida y el encuentro definitivo con Dios.

“El camino de la vida no tiene marcha atrás”, reflexiona el obispo. “Eso solo podemos hacerlo con el mando de la televisión o en una película. La vida siempre avanza hacia adelante”.

Por ello, invita a los rocieros a vivir estos días no solo desde la convivencia y la tradición, sino también desde la reflexión y la esperanza.

Una romería marcada por Pentecostés

El obispo de Huelva recuerda además que El Rocío no puede entenderse al margen de Pentecostés, la solemnidad cristiana que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

“Celebramos a la Virgen, pero también el don del Espíritu Santo que recibimos gracias a la muerte y resurrección del Señor”, explica. A su juicio, esa dimensión espiritual es la que sostiene el verdadero sentido de una romería que cada año moviliza a miles de personas en torno a la devoción rociera.

Durante estos días, Gómez Sierra estará presente en distintos actos y celebraciones, aunque destaca especialmente la misa pontifical del Domingo de Pentecostés, uno de los momentos centrales de toda la romería. “Es uno de los momentos más hermosos de toda la peregrinación”, reconoce.

Santiago Gómez, obispo de Huelva / A. Díaz / ECA

Finalmente, el obispo anima a los peregrinos a caminar “con esperanza”, recordando una de las expresiones más repetidas en el imaginario rociero: las “marismas eternas”.

“Esas marismas eternas son Dios”, concluye. “Y ojalá todos hagamos el camino de la vida con esa esperanza”.

La última romería antes del traslado de la Virgen a Almonte

La romería de este 2026 tiene, además, un significado especialmente emotivo para los rocieros. Será la última antes del traslado de la Virgen del Rocío a Almonte, un acontecimiento extraordinario que solo se produce cada siete años y que marca por completo el calendario devocional de la comarca.

Tras la romería y coincidiendo con el Rocío Chico, la Blanca Paloma abandonará su Santuario para regresar al pueblo de Almonte, donde permanecerá durante nueve meses antes de volver nuevamente a La Aldea.

El Rocío Chico conmemora el conocido como Voto de Acción de Gracias, realizado por el pueblo de Almonte tras librarse del ataque de las tropas napoleónicas a comienzos del siglo XIX. Desde entonces, esta celebración mantiene un profundo arraigo entre los devotos y adquiere una dimensión aún más especial en los años de traslado.

Santiago Gómez, obispo de Huelva / A. Díaz / ECA

La expectación ante ese momento ya comienza a sentirse entre hermandades y peregrinos, conscientes de que están viviendo una romería previa a uno de los acontecimientos más esperados por el mundo rociero. Miles de personas acompañarán a la Virgen durante el tradicional traslado nocturno entre la ermita y Almonte, una de las imágenes más multitudinarias y emocionantes de la religiosidad popular andaluza.

Precisamente por ello, este Rocío será especialmente significativo para muchos devotos. No solo por la propia romería, sino porque será el último encuentro de la Virgen con los rocieros en su Santuario antes de emprender el camino hacia Almonte.