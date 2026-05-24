El Rocío afronta su noche grande con un refuerzo especial de seguridad y emergencias

El Plan Aldea 2026 ha reforzado este Domingo de Pentecostés su dispositivo de seguridad, emergencias y atención sanitaria en El Rocío ante los momentos de mayor afluencia en la aldea almonteña: la Misa Pontifical y las horas previas a la salida procesional de la Virgen. Según ha destacado el consejero en funciones Antonio Sanz, el operativo se mantiene en una situación de "extraordinaria normalidad", pese a la elevada concentración de personas.

Hasta el momento, el dispositivo sanitario ha atendido a 1.153 pacientes, una cifra muy similar a la registrada en 2025, y ha realizado 39 traslados hospitalarios, 17 a centros de Sevilla y 22 a hospitales de Huelva. Las atenciones más frecuentes han sido traumatológicas, respiratorias, infecciones leves, problemas dermatológicos y cardiocirculatorios.

Durante la Misa Pontifical se realizaron ocho asistencias sanitarias, ninguna de gravedad. De cara a la noche, el operativo volverá a desplegar un hospital y un puesto de coordinación en el Paseo Marismeño para atender posibles incidencias durante el Rosario y la procesión, con apoyo de Protección Civil para facilitar el acceso entre la multitud.

En cuanto al balance de emergencias, el 112 ha gestionado 352 incidencias desde la activación del Plan Romero, principalmente asistencias sanitarias, problemas de tráfico, actuaciones relacionadas con el bienestar animal, incendios y cuestiones de seguridad ciudadana. Entre los sucesos más relevantes, aunque ninguno de especial gravedad, figuran un menor de 16 años herido tras ser arrollado por un caballo desbocado, un hombre de 50 años alcanzado por dos bueyes y una mujer de 63 años que sufrió una caída desde una carriola.

También se han registrado dos nuevas muertes de animales: un buey de la hermandad de Triana y un caballo que tuvo que ser sacrificado tras sufrir un cólico. Por su parte, los bomberos intervinieron el sábado en un conato de incendio en la zona del Pastorcito y en un accidente con atrapados en la A-483.

En materia de tráfico, la jornada del sábado dejó 29.608 desplazamientos, sin accidentes mortales ni graves en el entorno de El Rocío. Sí se produjeron retenciones entre los kilómetros 12 y 15 en los accesos a la aldea, mientras que el resto de vías registraron circulación intensa, pero sin incidencias significativas.