El Rocío abraza a la Blanca Paloma en la madrugada más esperada del año

La Romería del Rocío 2026 entra en su recta final y la aldea almonteña vive ya las horas previas a uno de los momentos más esperados por los romeros: el encuentro con la Virgen del Rocío en su procesión por las calles. Como cada año, la Blanca Paloma volverá a recorrer la aldea durante la madrugada del domingo al lunes, después de que los almonteños protagonicen el tradicional salto de la reja.

La aldea ha despertado este domingo sumergida en una atmósfera de expectación y emociones. Durante la mañana se ha celebrado la tradicional Misa Pontifical, que por segundo año consecutivo se ha llevado a cabo en el Paseo Marismeño, un acto que ha reunido a las 127 hermandades filiales. Durante el resto de la jornada, la actividad en las casas no ha parado, como ya se venía repitiendo en los días anteriores, especialmente desde el jueves, cuando las distintas hermandades fueron alcanzando poco a poco El Rocío hasta el sábado de las presentaciones ante la ermita.

Misa pontifical de Pentecostés, este domingo, en la Aldea del Rocío / Alberto Díaz / EFE

El Rosario, antesala del salto de la reja

Con la medianoche llegará el último gran preámbulo antes del momento culminante de la romería: el rezo del Santo Rosario, que partirá desde la Plaza de Doñana y recorrerá las calles más próximas al Santuario. Los simpecados de las hermandades filiales desfilarán en una comitiva nocturna que volverá a llenar la aldea de luz, color, antorchas y rezos cantados.

A partir de ahí, la espera quedará en manos del pueblo de Almonte. No existe un horario definido, como marca la tradición, aunque el salto de la reja suele producirse entre las 02:00 y las 04:00 horas de la madrugada. Será entonces cuando los almonteños entren en la ermita para llevar a la Virgen del Rocío al encuentro de sus devotos.

La hermandad del Rocío de Villamanrique llega a la Aldea almonteña para presentarse ante las puertas de la Ermita del Rocío / Joaquín Corchero / Europa Press

Uno de los momentos que va marcando que la espera toca a su fin es la llegada del Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte al Santuario, tras participar en el Rosario. A partir de ese instante, la emoción se concentra en el interior de la ermita y en sus alrededores, donde miles de personas aguardan el inicio de la procesión.

La procesión de la Virgen del Rocío por la aldea

Tras el salto de la reja, la Blanca Paloma saldrá a las calles de la aldea para reencontrarse con los romeros en una de las estampas más esperadas de la Romería de Pentecostés. La procesión de la Virgen del Rocío es, cada año, el momento en el que confluyen la devoción, el cansancio acumulado del camino y la emoción de quienes han esperado durante días este encuentro.

La Virgen recorrerá la aldea acercándose a los simpecados de las hermandades filiales, en un itinerario que se vive sin prisas y al ritmo que marca la propia procesión. Cada parada, cada acercamiento y cada levantá forman parte de una madrugada en la que El Rocío contiene la respiración hasta ver de nuevo a la Blanca Paloma en la calle.