El Ayuntamiento de Almonte levanta las restricciones en El Rocío salvo en el entorno del Santuario
Almonte ha anunciado la finalización de las medidas especiales activadas durante la Romería del Rocío 2026, aunque mantiene limitaciones en las zonas más próximas al Santuario de la Virgen
El Ayuntamiento de Almonte ha anunciado el fin de las restricciones en la aldea de El Rocío adoptadas con motivo de la Romería del Rocío 2026, salvo en las zonas cercanas al Santuario de la Virgen del Rocío, donde todavía se mantienen medidas especiales para ordenar la movilidad y garantizar la seguridad.
El anuncio ha sido realizado por el consisyorio almonteño, en coordinación con la Guardia Civil, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Almonte, una vez superados los momentos de mayor afluencia de romeros, hermandades y peregrinos en la aldea.
La aldea recupera la normalidad tras la Romería
La medida supone el levantamiento general de las limitaciones de circulación y estacionamiento que habían estado vigentes durante los días centrales de la Romería del Rocío, cuando el Consistorio prohibió el paso y aparcamiento de vehículos a motor en el casco urbano de la aldea para garantizar la seguridad, la movilidad y el normal desarrollo de la celebración.
No obstante, el Ayuntamiento mantiene la excepción en las áreas próximas al Santuario del Rocío, donde todavía pueden continuar las restricciones para facilitar el tránsito de hermandades, romeros, peregrinos, servicios de emergencia y efectivos de seguridad en las horas posteriores a los actos principales y durante las despedidas antes del camino de vuelta.
Restricciones junto al Santuario
El dispositivo especial se había activado el pasado jueves 21 de mayo a las 15.00 horas y estaba previsto que se mantuviera, con carácter general, hasta las 15.00 horas de este lunes 25 de mayo. En el entorno del Santuario de la Virgen del Rocío, la prohibición contemplaba una ampliación hasta las 22.00 horas.
Esta ampliación afectaba a zonas especialmente sensibles durante la Romería, como el Paseo Marismeño, la calle Santeros, El Real, la calle Moguer y la calle Las Camaristas, espacios de gran tránsito durante las jornadas centrales de la celebración rociera.
Accesos y tráfico en la A-483
Además, algunas medidas vinculadas a los accesos y a la carretera A-483 mantienen sus propios plazos. El nuevo acceso sur de la A-483 permanecía cerrado desde las 15.00 horas del jueves hasta las 23.00 horas de este lunes 25 de mayo, salvo para vehículos de emergencia y transporte público de viajeros autorizado por el Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía.
También siguen vigentes las limitaciones fijadas por la Dirección General de Tráfico para vehículos de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada en la A-483, entre los kilómetros 14 y 27. Esta restricción está prevista hasta el martes 26 de mayo, de 09.00 a 22.00 horas, en ambos sentidos, salvo para transportes de mercancías perecederas, frutas o verduras frescas.
Sanciones y estacionamiento
Los vehículos que incumplan la normativa podrán ser sancionados y retirados al depósito municipal, situado junto a la Oficina del Plan Aldea. Durante el dispositivo especial, el estacionamiento solo ha estado permitido en las bolsas habilitadas alrededor de la aldea, mientras que el acceso al casco urbano ha quedado reservado a los vehículos con autorización.
Con este anuncio, El Rocío comienza a recuperar de forma progresiva la normalidad tras los días de mayor intensidad de la Romería, aunque el Ayuntamiento de Almonte mantiene la vigilancia en las zonas más sensibles para ordenar la movilidad y cerrar el dispositivo con seguridad.
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