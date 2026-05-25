Victoria Federica conquista El Rocío a caballo con su estilismo más flamenco

Tras brillar como una de las grandes protagonistas de El Rocío 2025 en su estreno en la romería almonteña, con bautizo incluido en el vado del Río Quema durante su primer camino junto a la Hermandad de Triana de Sevilla —acompañada por rostros conocidos como su amiga Cayetana Rivera, Francisco Rivera o Lourdes Montes—, Victoria Federica ha dejado a un lado sus compromisos profesionales para vivir de nuevo la procesión con la Sinpecado de Triana y contemplar a la Virgen del Rocío en su ermita de Las Marismas.

Victoria Federica vuelve a El Rocío sin Jorge Navalpotro

Sin la compañía de su novio Jorge Navalpotro, con el que hace una semana viajó a Sanxenxo para reencontrarse con su abuelo el Rey Juan Carlos con motivo de su última visita a nuestro país, confirmando que su relación con el empresario de la noche madrileña está más que consolidada después de seis meses juntos, la hija de la infanta Elena ha vuelto a acaparar todas las miradas en esta ocasión al hacer parte del camino a caballo presumiendo de su faceta de amazonas.

Además, reinterpretando a perfección los looks rocieros, Victoria ha escogido una preciosa bata blanca con lunares rojos cuajada de volantes bordados en rojo, mantoncillo a juego -en este caso rojo con pequeños topitos en blanco-, y una impecable busa blanca troquelada con manga corta abullonada, completando su estilismo de 'peregrina' con la clásica maxi flor en la cabeza también en rojo, la medalla de la Virgen con la banda verde de su Cofradía de Triana, y unas botas camperas para hacer el largo camino a caballo con comodidad.