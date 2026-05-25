La Virgen del Rocío ya anda por las arenas tras un salto sin incidentes

El templo era un hervidero de gente. Junto a la reja, una multitud de hombres, la mayoría con camisa blanca y botas de seguridad -para evitar pisotones-, aguardan ansiosos la llegada del simpecado de Hermandad Matriz de Almonte.

En su paso, la Blanca Paloma que luce para la romería de este 2026 el llamado “traje de las Hermandades”, conocido popularmente como “de los Apóstoles”, un conjunto diseñado por Joaquín Castilla y que fue realizado entre 1951 y 1956 en el Convento de Santa Isabel de Sevilla, bordado en oro fino y sedas de colores sobre tisú de plata. Le acompañan una combinación sobria y elegante a base de calas blancas, orquídeas y flores secas en tonos cálidos, creando una perfecta armonía con los dorados del histórico traje de los Apóstoles. Un conjunto de inspiración marismeña que evocó la luz, la arena y la esencia de los caminos del Rocío.

A pesar de la calma que reina en el ambiente, los primeros conatos de salto comienzan poco antes de la una de madrugada.

A diferencia de otros años, no se ha abierto el tradicional pasillo en la nave central que permita al simpecado de la Matriz llegar cómodamente hasta los pies de la Reina de las Marismas.

Al inicio de la ermita, junto a la puerta, espera Ana, una mujer que viene de Madrid junto a su hermandad. Con ella, está su nieta. Llevan viniendo siete años ininterrumpidos y están en la iglesia desde las 23:00 horas. “Merece la pena esta espera”, comenta a pesar del calor emocionada.

Mientras la multitud se agolpa expectante, algunos se animan con sevillanas. Junto a las espontáneas, otra mujer saluda a Ana con quien coincide casi todos los años.

Durante la espera, las conversaciones afloran entre los devotos. Marisa, que lleva un brazo escayolado, cuenta lo que le pasó a su marido un año. Cuando la gente empezó a apretar, lo aprisionaron contra la puerta del templo. El tenía la muñeca recién operada, y ante la presión, su mano quedó entre su cuerpo y una de las pequeñas figuras de la virgen que decoran la puerta principal. “Se le ha quedado marcado en la piel para siempre. Aunque puede mover la mano sin problema ninguno”, refiere con cierto orgullo.

Sin embargo, todas estas conversaciones se interrumpen cuando corre el rumor de que quedan dos hermandades por pasar por delante del Santuario.

Eran las 3:02 cuando la emoción estallaba en el interior del Santuario de la Virgen del Rocío. El simpecado de la Matriz, portado por el hermano mayor de este 2026, Juan de los Santos Cano; hacía acto de presencia en el interior de la basílica para presentarse ante la Blanca Paloma, momento en el que los almonteños comenzaron el salto a la reja.

En solo cinco minutos los hombres del pueblo sacaron a la Blanca Paloma y la plaza principal de la Aldea estallaba en palmas y vivas. Ahora sí, es Lunes de Pentecostés.

La Reina de las Marismas, portada por sus numerosos devotos comenzó su procesión por La Aldea y con una rapidez asombrosa alcanzó la primera de las casas hermandades que visitará esta madrugada: Huévar del Aljarafe. Allí, los hermanos levantaron a Trinidad Cáceres, su hermana mayor y permitieron que a pesar de su invidencia pudiera sentir a la Virgen del Rocío. En volandas, de hermano a hermano, Trini consiguió tocar a la Blanca Paloma, momento en el que la multitud estalló en júbilo.

Tras recorrer la plaza del Azebuchal, la procesión ha emprendido el camino por la calle el Real para luego dirigirse hasta la Plaza de Doñana, donde se va a desarrollar el grueso de la misma.

Un recorrido sin variaciones con respecto a 2025

La romería de 2026 apenas presenta modificaciones en relación con la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea. Se conserva el itinerario implantado el año pasado, que incluye el paso por la plaza de Doñana junto a la antigua casa patio de las Damas de la Hermandad de Huelva y la casa hermandad de Sevilla.

También se mantendrá prácticamente intacta la ubicación de los simpecados de las hermandades filiales durante el recorrido, aunque habrá algunos intercambios de posición: Ayamonte y Puerto Real permutan sus lugares, al igual que Palos y Santa Fe. Como novedad, la hermandad de Baeza ocupará el último puesto en la calle Almonte.