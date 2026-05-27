Las hermandades de Sevilla vuelven del Rocío: cinco filiales llegan este jueves a la capital

La Virgen del Rocío descansa de nuevo en su santuario tras largos días de bullicio en la aldea almonteña. Muchas hermandades emprendieron el regreso el mismo Lunes de Pentecostés una vez que la Blanca Paloma cruzó el dintel de su templo culminando una nueva romería. Las filiales de Sevilla llegarán este jueves por la tarde a la capital accediendo por Blas Infante, el Puente de Las Delicias o Chapina, junto al centro comercial Torre Sevilla, para encaminarse hasta sus respectivas sedes canónicas. Atrás quedan largos días de camino en los que miles de romeros no han querido perderse esta cita marcada en rojo en el calendario festivo de la ciudad.

Desde última hora de la tarde y hasta la medianoche, los Simpecados de las cinco hermandades integradas en el Consejo de Hermandades y Cofradías recorrerán las calles de la ciudad. En la jornada del miércoles lo hizo la Hermandad Castrense. Las carretas y el aroma a romero volverán a impregnar la capital entre los últimos compases de las sevillanas rocieras que amagan con apagarse. Los más nostálgicos descuentan ya los días para acudir de nuevo al encuentro con la Blanca Paloma.

El Cerro del Águila y Sevilla Sur accederán por el Puente de las Delicias

La Hermandad del Cerro del Águila será una de las primeras en acceder a Sevilla. Su llegada está prevista a las 18:00 horas por el Puente de las Delicias y la Avenida de las Razas. Desde allí continuará por la Avenida de Moliní, la Avenida de la Palmera, Plaza de las Américas y Avenida de la Borbolla. Proseguirá su recorrido por Avenida Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Glorieta de la Avenida de la Paz, Avenida Alcalde Juan Fernández, Avenida Ramón y Cajal, Ronda del Tamarguillo, Avenida de Hytasa y Afán de Ribera. La entrada en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores está prevista para las 23:30 horas.

También, por el Puente de Las Delicias y la Avenida de las Razas accederá la Hermandad de Sevilla Sur. Será a partir de las 18:30 horas. Continuará por la Avenida de Moliní, Felipe II, Avenida Nuestra Señora de las Mercedes, Avenida de Jesús Cautivo, Estepa, Almirante Topete, Ramírez de Bustamante y Teatinos, donde visitarán la Parroquia de Santa Genoveva alrededor de las 21:30 horas. Seguidamente, recorrerá Romero de Torres, Almirante Topete, Marchena, Sierra del Castaño y Sierra de Gata, efectuando su entrada en la Parroquia de San Juan de Ávila a las 23:30 horas.

Triana y La Macarena volverán a visitar la Basílica del Cachorro

El eje de Chapina-Torre Sevilla y la calle Castilla volverá a ser el punto de encuentro para recibir a las hermandades de Macarena y Triana. La primera en llegar será la corporación con sede en la Parroquia de San Gil a las 18:30 horas. Será en ese momento cuando realice su visita a la Hermandad del Cachorro en su Basílica. Entonces cruzará el Puente del Cristo de la Expiración para dirigirse posteriormente a Marqués de Paradas, San Laureano, Plaza del Museo, Alfonso XII y la Campana. Continuará por Santa María de Gracia, Tarifa, Amor de Dios, Correduría, Feria, Relator, Parras, Escoberos y Muro de la Macarena para postrarse ante las plantas de la Virgen de la Esperanza. El Simpecado alcanzará la Parroquia de San Gil a las 23:00 horas.

La Hermandad de Triana también entrará por Chapina realizando visita a la corporación del Viernes Santo alrededor de las 20:00 horas. A continuación discurrirá por la Ronda de Triana, Castilla, Callao, San Jorge, San Jacinto, Pagés del Corro y, finalmente, la calle Evangelista para entrar en su capilla a las 23:00 horas.

Por Blas Infante y la Avenida de República Argentina entrará a la ciudad sobre las 19:00 horas la hermandad de Sevilla, con sede en la Colegial del Divino Salvador. Su recorrido continuará por Plaza de Cuba, Puente de San Telmo y Paseo de Cristóbal Colón. Desde este enclave accederá al barrio de El Arenal por Temprado, Dos de Mayo, Arfe, García de Vinuesa, Alemanes y Hernando Colón. Proseguirán la recta final hasta su sede canónica por la Plaza de San Francisco, Entrecárceles y Álvarez Quintero para alcanzar la Plaza del Salvador a las 23:00 horas.

Al filo de la medianoche, las filiales de la ciudad darán por concluida una nueva peregrinación tras una intensa romería en la aldea almonteña. El calor ha sido la tónica dominante en un camino que ha dejado estampas para el recuerdo. Los romeros volverán a guardar sus medallas con el cuerpo cansado, pero con una fuerte nostalgia por lo vivido estos días. Muchos sueñan ya con escuchar de nuevo los flautines y tamboriles en un nuevo miércoles de salida. Habrá que esperar un año más.