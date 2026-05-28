Evacuada en helicóptero una mujer tras caer de un caballo en el retorno de las hermandades de El Rocío

Una mujer de 50 años ha tenido que ser evacuada en helicóptero sanitario tras sufrir una caída cuando viajaba a la grupa de un caballo en los caminos rurales de Umbrete, durante el dispositivo desplegado con motivo del retorno de las hermandades de El Rocío.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso se produjo este miércoles en una zona de difícil acceso del término municipal de Umbrete. La mujer cayó de la montura en pleno trayecto y no pudo continuar la marcha debido a las lesiones sufridas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Seprona de la Guardia Civil, que permanecían desplegados en las vías pecuarias para garantizar la seguridad de los peregrinos, el bienestar de los animales y la protección del entorno durante el paso de las hermandades. Los agentes prestaron los primeros auxilios a la víctima y colaboraron con los servicios sanitarios del 061.

Tras una primera valoración en el lugar, los sanitarios determinaron que la mujer presentaba diversos traumatismos y posibles fracturas, por lo que fue inmovilizada para evitar un agravamiento de su estado. Su pronóstico fue calificado como moderado, a la espera de una exploración radiológica más completa.

Debido a la orografía del terreno y a la necesidad de realizar un traslado seguro, se activó un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que evacuó de urgencia a la afectada hasta el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

La operación concluyó con éxito gracias a la rápida intervención y a la coordinación entre la Guardia Civil y los servicios sanitarios. Tras la evacuación de la mujer, se pudo restablecer la normalidad en los caminos de paso de las hermandades.