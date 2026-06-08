La Casa Hermandad del Rocío de Huelva se vacía antes de su derribo para levantar una nueva gran sede en la aldea almonteña

La Hermandad del Rocío de Huelva ha iniciado ya los trabajos previos para el derribo de su Casa de Hermandad en la aldea de El Rocío, un paso clave dentro del proyecto de reforma integral que transformará por completo sus dependencias en la aldea almonteña. La corporación onubense ha comenzado el vaciado del inmueble para poder acometer, en las próximas semanas, las tareas de demolición y dar paso a la construcción de una nueva casa.

La actuación supone el arranque material de uno de los proyectos patrimoniales más importantes de los últimos años para la hermandad, que busca adaptar un edificio levantado en los años 70 a las necesidades actuales de una corporación con una intensa vida rociera.

Proyecto de obra de la Casa Hermandad de Huelva en El Rocío. / Hermandad del Rocío de Huelva

Vaciado de la casa antes del derribo

La propia Hermandad del Rocío de Huelva ha informado de que miembros de la Junta de Gobierno y un nutrido grupo de hermanos colaboradores participan estos días en las labores de desmontaje y desalojo de enseres de la actual Casa de Hermandad.

Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección del equipo de mayordomía y sirvieron para dejar preparado el inmueble de cara al inicio de las tareas de derribo. La hermandad calificó la jornada como intensa y emotiva, agradeciendo la colaboración de los hermanos que participaron en el vaciado de unas dependencias cargadas de recuerdos para varias generaciones de rocieros onubenses.

Una nueva Casa Hermandad en el Real del Rocío

El proyecto plantea la construcción de una nueva Casa Hermandad en El Rocío, moderna, funcional y preparada para los próximos años. La idea de la corporación no pasa solo por reformar lo existente, sino por levantar un edificio capaz de ofrecer más capacidad, más comodidad y un mejor aprovechamiento durante todo el año.

La actual casa, situada en el entorno del Real de El Rocío, ha sido durante décadas uno de los grandes puntos de encuentro de los hermanos de Huelva en la aldea. Sin embargo, la hermandad defiende que el edificio ya no responde a las necesidades actuales de la corporación, especialmente en los días de mayor afluencia.

Más espacio, salones y siete apartamentos

Entre las principales novedades del proyecto figura la creación de siete apartamentos de nueva construcción, amplios salones polivalentes y nuevos espacios pensados para actividades durante todo el año. La nueva casa dejará de ser un espacio utilizado principalmente durante los días grandes del calendario rociero para convertirse en un lugar con más vida durante el resto del año. La hermandad plantea que pueda acoger actos institucionales, convivencias, actividades de formación y encuentros vinculados a la vida comunitaria de la corporación. Además, el proyecto permitirá liberar dos apartamentos en la Casa Hermandad de Plaza Doñana, lo que ayudará a reorganizar mejor los espacios disponibles.

Uno de los grandes objetivos de la reforma es que la Casa Hermandad del Rocío de Huelva sea útil más allá de la romería. La nueva sede está concebida como un espacio vivo, abierto y funcional, pensado tanto para los momentos centrales del calendario rociero como para el uso ordinario de los hermanos.

Una inversión de 1,3 millones de euros 18 meses para la construcción

El proyecto cuenta con una inversión total de 1,3 millones de euros. La financiación se articulará mediante un préstamo de autopromoción de un millón de euros con una entidad bancaria, a 18 años de amortización y con garantía hipotecaria de la propia Casa Hermandad. Según la información del proyecto, la cuota anual del préstamo será de 75.000 euros, una cantidad que la hermandad prevé cubrir con los ingresos estimados del nuevo edificio.

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La duración estimada de la construcción es de 18 meses. Con el vaciado ya iniciado, la Hermandad del Rocío de Huelva se prepara ahora para despedirse de la actual casa y abrir una nueva etapa en la aldea. El derribo marcará el comienzo de una transformación profunda de una sede que ha sido durante décadas parte esencial de la historia reciente de la corporación onubense.