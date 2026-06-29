La Hermandad Matriz cambia la regulación del Rocío: así afecta a las hermandades dentro y fuera de España

La Hermandad Matriz del Rocío de Almonte ha puesto en vigor este lunes una actualización de su normativa que desarrolla la regulación de las Hermandades de Culto e incorpora una modalidad específica para las corporaciones rocieras erigidas canónicamente fuera de España.

La revisión desarrolla la categoría de Hermandades de Culto a la Virgen del Rocío, ya contemplada en la ordenación aprobada en 2024, mediante una diferenciación entre Hermandades de Culto Ordinarias y Hermandades de Culto Extraordinarias.

Nueva organización de Hermandades

Las Hermandades de Culto Ordinarias mantienen, con carácter general, los derechos y obligaciones que ya venían desarrollando. Entre ellos figura la celebración de su peregrinación extraordinaria dentro del calendario anual y su participación en la Romería del Rocío junto a sus hermandades madrinas.

La principal novedad afecta a las Hermandades de Culto Extraordinarias, que pasan a dividirse en tres subcategorías para reconocer distintas realidades dentro de la devoción rociera.

Estas son las Hermandades de Culto Extraordinario Internacional, destinadas a las hermandades de Nuestra Señora del Rocío erigidas canónicamente fuera de España y reconocidas por la Matriz; las Hermandades de Culto Extraordinario Permanente, para hermandades situadas fuera de Andalucía con una configuración histórica singular; y las hermandades que tienen entre sus titulares a Nuestra Señora del Rocío, tanto en sus advocaciones de Gloria como de Penitencia.

Requisitos y peregrinaciones

Las hermandades internacionales peregrinarán al Rocío una vez cada siete años, dentro o fuera de la Romería, con una representación institucional mínima, además de mantener una correspondencia anual con la Hermandad Matriz y sin obligación de disponer de hermandad madrina.

Las hermandades permanentes, por su parte, peregrinarán a la aldea cada dos años, pudiendo hacerlo de forma colectiva y fuera de la Romería. También mantendrán una correspondencia anual con la Matriz y no estarán obligadas a contar con hermandad madrina.

En el caso de las hermandades que incluyen entre sus titulares a Nuestra Señora del Rocío, deberán estar erigidas canónicamente, solicitar su reconocimiento y celebrar cultos anuales o disponer de un altar dedicado a la Virgen del Rocío, además de peregrinar al Santuario al menos una vez cada dos años.

Las Hermandades de Culto Extraordinarias quedarán inscritas en registros independientes dentro de esta categoría, ordenados por fecha de admisión.

Un modelo adaptado al crecimiento

La actualización revisa el modelo aprobado por la Hermandad Matriz en 2024 y busca adaptar la organización a la expansión territorial del movimiento rociero, que actualmente cuenta con 127 hermandades filiales.

La normativa mantiene cuatro categorías: Hermandades Filiales, Hermandades Agregadas a la Matriz, Hermandades de Culto a la Virgen del Rocío y Asociaciones de Fieles de Nuestra Señora del Rocío.

Además, precisa que la condición de Hermandad Agregada a la Matriz constituye una categoría intermedia entre las Hermandades de Culto y las Hermandades Filiales. Su obtención es un requisito previo para poder llegar a ser Hermandad Filial, aunque no implica alcanzar necesariamente esa condición.

Con esta nueva actualización, la Hermandad Matriz, según ha informado en una nota de prensa, "continúa dando pasos para acompañar el crecimiento de la devoción rociera de forma armónica, ordenada y proporcionada". El objetivo de la hermandad es proteger la identidad del Rocío, facilitar la integración de las distintas realidades devocionales y fortalecer los vínculos espirituales con la Virgen del Rocío, Almonte y su Santuario.

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