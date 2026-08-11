Rocío Chico 2026: fechas, programa completo y traslado de la Virgen del Rocío a Almonte

Almonte volverá a vivir en agosto de 2026 una de las citas más arraigadas de su calendario religioso: el Rocío Chico. La celebración, que tiene su origen en un voto de acción de gracias realizado por el pueblo almonteño en 1813, adquiere este año una dimensión especial al coincidir con la Solemne Venida de la Virgen del Rocío a Almonte, el traslado que de forma ordinaria se produce cada siete años.

Los actos se desarrollarán durante buena parte del mes de agosto, con los cultos centrales entre los días 16 y 19, aunque el programa comienza ya el 6 de agosto con el rezo diario del Santo Rosario por las calles de Almonte. El 19 de agosto será el día grande del Rocío Chico, con la Solemne Función del Voto y la posterior procesión eucarística. Ese mismo día tendrá lugar además el esperado traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta Almonte.

Qué es el Rocío Chico y por qué se celebra

El Rocío Chico es el nombre con el que se conoce al Voto de Acción de Gracias realizado por el pueblo de Almonte en 1813 como consecuencia de unos acontecimientos ocurridos tres años antes, durante la ocupación francesa de España.

Tal como detalla la web de la Hermandad Matriz de Almonte, su origen data del 17 de agosto de 1810, cuando un grupo de almonteños asaltó el cuartel que las tropas francesas habían instalado en la localidad. Durante aquel episodio murieron el capitán Douseau y otros cinco soldados.

Celebración del Rocío Chico en Almonte. / AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

La respuesta francesa fue preparar una expedición de castigo contra Almonte. Según el relato histórico que da origen a la celebración, ochocientos infantes fueron enviados desde Sevilla con el propósito de saquear e incendiar la población. Ante esta amenaza, los vecinos invocaron a la Virgen del Rocío, pidiendo su mediación. Finalmente, las tropas no llegaron hasta la villa y el pueblo interpretó lo sucedido como una intervención de la Virgen que había evitado su destrucción.

Cuando el Ejército francés se retiraba definitivamente de España, en 1813, los representantes de Almonte -Ayuntamiento, Clero y Hermandad Matriz- acordaron formalizar un voto en nombre de la población y de las generaciones futuras.

El compromiso establecía que, desde entonces y "para siempre jamás", los almonteños pasarían la madrugada del 19 de agosto en El Rocío y celebrarían por la mañana una solemne misa en la ermita como acción de gracias por la salvación del pueblo. Más de dos siglos después, ese voto continúa renovándose cada año y constituye el núcleo del actual Rocío Chico.

El traslado de la Virgen del Rocío a Almonte en 2026

El Rocío Chico de este año tiene además la particularidad de coincidir con el traslado periódico de la Virgen del Rocío hasta Almonte, uno de los acontecimientos más esperados por los almonteños.

La Virgen es llevada hasta su pueblo cada siete años, coincidiendo con el 19 de agosto y una vez celebrados los cultos del Rocío Chico. Posteriormente permanece durante varios meses en Almonte antes de regresar a la aldea con anterioridad a la Romería.

La imagen es protegida del polvo del camino con una capa cerrada / LAURA RAMÍREZ / Europa Press

El recorrido entre El Rocío y Almonte es de aproximadamente 15 kilómetros. Para realizar el camino, la imagen viste sus tradicionales galas de Pastora. Al atardecer es cubierta con un capote que la protege del polvo durante el trayecto y, al despuntar el día, ya en Almonte, se le retira.

Comienza entonces la entrada de la Virgen en el pueblo y su recorrido por unas calles que tradicionalmente son engalanadas con arcos y flores, hasta alcanzar la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde permanece durante su estancia en Almonte.

El propio cartel de los cultos de 2026 presenta esta edición como la Solemne Venida Rocío y Rocío Chico a su pueblo de Almonte y destaca las jornadas del 18, 19 y 20 de agosto dentro de un Año Jubilar.

Cartel del Rocío Chico 2026 / Hermandad Matriz de Almonte

Programa completo del Rocío Chico 2026: fechas y horarios

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, la Parroquia y el Ayuntamiento de Almonte han establecido el siguiente programa oficial de cultos:

Del 6 al 14 de agosto | 22.00 horas. Rezo del Santo Rosario , que procesionará por las calles del pueblo de Almonte.

Rezo del , que procesionará por las calles del pueblo de Almonte. Sábado 15 de agosto | 11.00 horas. Acto de apertura del Año Jubilar del Rocío .

. Domingo 16 de agosto | 21.15 horas. Primera jornada del Triduo Preparatorio , con Santo Rosario, ejercicio del triduo y celebración eucarística. La misa estará presidida por Francisco Miguel Valencia Bando , párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío y director espiritual de la Hermandad Matriz. Cantará el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rociana del Condado .

Primera jornada del , con Santo Rosario, ejercicio del triduo y celebración eucarística. La misa estará presidida por , párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío y director espiritual de la Hermandad Matriz. Cantará el . Domingo 16 de agosto | 19.30 horas. Acto de Juramento e Imposición de medallas a los nuevos hermanos .

. Lunes 17 de agosto | 21.15 horas. Segunda jornada del Triduo Preparatorio , con Santo Rosario, ejercicio del triduo y Eucaristía. Presidirá Juan Carlos Pérez Godoy , consejero general de la Provincia Mediterránea Salesiana. Cantará el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Camas .

Segunda jornada del , con Santo Rosario, ejercicio del triduo y Eucaristía. Presidirá , consejero general de la Provincia Mediterránea Salesiana. Cantará el . Martes 18 de agosto | 21.15 horas. Último día del Triduo Preparatorio . La celebración estará presidida por Joaquín Sergio Sierra Cervera , vicario general y moderador de Curia. Cantará el Coro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte .

Último día del . La celebración estará presidida por , vicario general y moderador de Curia. Cantará el . Noche del martes 18 al miércoles 19 | 00.00 horas. Santo Rosario cantado por el itinerario tradicional . Al finalizar tendrá lugar la Salve Popular .

. Al finalizar tendrá lugar la . Miércoles 19 de agosto | 10.00 horas. Solemne Función del Voto y celebración eucarística , presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra . Cantará la Coral Polifónica Cultural de La Palma del Condado.

, presidida por el obispo de Huelva, . Cantará la Coral Polifónica Cultural de La Palma del Condado. Miércoles 19 de agosto | tras la Función del Voto. Procesión eucarística por el itinerario tradicional .

. Miércoles 19 de agosto | posteriormente. Solemne traslado de la Virgen del Rocío, vestida con sus galas de Pastora y a hombros de los almonteños, desde la aldea de El Rocío hasta Almonte. El programa oficial no concreta una hora de inicio para este traslado.

El momento central llegará a las 10.00 horas del miércoles 19 de agosto, cuando se celebre la Solemne Función del Voto y la Eucaristía. La celebración estará presidida por Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, y contará con la participación de la Coral Polifónica Cultural de La Palma del Condado.

Una vez finalizada la misa tendrá lugar la procesión eucarística por el itinerario tradicional, con el Santísimo bajo palio. Este acto constituye tradicionalmente el cierre de los cultos del Rocío Chico, pero en 2026 la jornada tendrá una continuación excepcional: comenzará la Solemne Venida de la Virgen del Rocío hasta Almonte.