Todos lo cortes de tráfico por el Rocío Chico y la Venida de la Virgen 2026: carreteras afectadas y horarios

El Rocío Chico y la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte obligarán a introducir importantes cambios en la movilidad durante las jornadas de mayor afluencia. El Ayuntamiento de Almonte ha dado a conocer un dispositivo especial que afecta a varias carreteras y a la circulación en general de la localidad.

Las medidas afectan tanto a El Rocío como a Almonte y tendrán especial incidencia durante el miércoles 19 de agosto, jornada del traslado de la Virgen desde la aldea hasta su pueblo, cuando se producirán cortes en la A-483 y la A-474, además de restricciones en varios caminos.

Para quienes tengan previsto acudir al Rocío Chico o presenciar la Venida, estas son las principales cuestiones que conviene conocer antes de desplazarse.

Cortes de carretera por la Venida de la Virgen del Rocío el 19 de agosto

El Ayuntamiento de Almonte ha establecido varios cortes de tráfico durante la tarde y la noche del miércoles 19 de agosto para garantizar la seguridad durante el traslado de la Virgen.

Una de las principales vías afectadas será la A-483, que conecta Almonte con El Rocío, aunque las restricciones serán diferentes dependiendo del sentido de circulación.

Cortes de carretera por el Rocío Chico y la Venida de la Virgen 2026 / Ayuntamiento de Almonte

Corte de la A-483 entre Almonte y El Rocío

En sentido Almonte-El Rocío, la A-483 estará cerrada desde las 18.00 horas del 19 de agosto hasta las 06.00 horas del día 20.

Existe, no obstante, una excepción durante las primeras horas del corte: hasta las 21.00 horas podrán circular autobuses y taxis autorizados.

En sentido contrario, El Rocío-Almonte, el cierre comenzará más tarde. La carretera quedará cortada desde las 21.00 horas del día 19 hasta las 06.00 horas del 20 de agosto.

Esto significa que entre las 18.00 y las 21.00 horas el tráfico general no podrá dirigirse desde Almonte hacia El Rocío por la A-483, mientras que el sentido de regreso hacia Almonte continuará abierto hasta las 21.00 horas.

Corte de la carretera A-474 entre Almonte e Hinojos

También habrá restricciones en la A-474 Almonte-Hinojos.

Quedará cerrado el tramo comprendido entre el Tanatorio Municipal y la rotonda de entrada a Almonte, situada en el punto kilométrico 13, desde las 22.00 horas del miércoles 19 de agosto hasta las 06.00 horas del jueves 20.

Este corte deberá tenerse especialmente en cuenta para los desplazamientos nocturnos y también afectará a la organización de los autobuses discrecionales, que una vez reabierta esta carretera podrán dirigirse al aparcamiento habilitado en el Polígono El Tomillar.

Cortes de carretera por el Rocío Chico y la Venida de la Virgen 2026 / Ayuntamiento de Almonte

Restricciones en el Camino de la Virgen

El Camino de la Virgen, en el tramo comprendido entre el Arco Mariano y el cruce con la A-474, tendrá una restricción especialmente amplia. Estará prohibida tanto la circulación como el estacionamiento desde las 15.00 horas del 19 de agosto hasta las 06.00 horas del día 20.

Por tanto, no se podrá utilizar este recorrido ni tampoco dejar vehículos estacionados en él durante todo el periodo establecido por el dispositivo.

Camino de los Puertos y Camino de los Taranjales: cómo se podrá circular

El dispositivo también afectará al Camino de los Puertos y al Camino de los Taranjales, aunque en este caso las restricciones dependerán del sentido de circulación. Ambos permanecerán cerrados en sentido Almonte-El Rocío desde las 18.00 horas del 19 de agosto hasta las 06.00 horas del día 20.

Sin embargo, el sentido El Rocío-Almonte permanecerá abierto durante todo el dispositivo. Por tanto, estos dos caminos podrán utilizarse para desplazarse desde la aldea de El Rocío hacia Almonte, pero no para realizar el recorrido contrario durante las horas en las que esté vigente el corte.

Restricciones de tráfico en las calles de Almonte

La llegada de la Virgen implicará también el establecimiento de un perímetro de seguridad en Almonte, dentro del cual habrá limitaciones a la circulación.

No todas las calles tendrán necesariamente las mismas restricciones. El Ayuntamiento advierte de que habrá zonas con prohibición total de circular y otras en las que los accesos estarán restringidos o podrán producirse cortes parciales durante el desarrollo del dispositivo.

La información municipal no concreta en este anuncio los horarios ni el grado de restricción individual de cada una de las vías, por lo que quienes tengan que desplazarse dentro de este perímetro deberán seguir las indicaciones establecidas durante el operativo.

CALLES INCLUIDAS EN EL PERÍMETRO DE SEGURIDAD Carretera del Rocío -Plaza San Pedro · La Rivera · Conde Cañete -Maestra Ana Espina · Doctor Marañón · Doctor Fleming · Santa Ana · Rábida · Picasso · Cervantes · Concepción (un tramo) · Santiago (un tramo) · Avenida de los Cabezudos · Alonso Pérez · Isaac Peral · Lope de Vega · Lorenzo Cruz · Miguel Hernández · Triana · La Viña · La Cierva · San Fernando · Cristóbal Colón · Granada · Santa Isabel · García Lorca · Juan Ramón Jiménez · Rodrigo de Triana · Matalagrana · La Morera · Los Montecillos · Ramón y Cajal · La Alberca · Menéndez Pelayo · Bécquer · Niebla · Martín Villa · Pez · Arenal · Manuel Siurot · Pedro Barrera · Candelaria Coronel · La Palmera · Callejón de los Granados · Barrio Nuevo · Zenobia Camprubí · Francisco de Ayala · Dámaso Alonso · Manuel Altolaguirre · Antonio Machado · Cardenal Almaraz · Veredilla · Carlos Cano · La Moriana · Rosa Regás · Huerta de la Cañada · El Algarrobo · Cristo · El Cerro (un tramo) · Manuel de Falla (un tramo) · Plaza de España · Padre José Antonio Rodríguez Bejerano · Zurbarán · Zomera · Alonsario · Domingo Castellanos · La Rosa · Verdeja · San Bartolomé · Pocito · Parrilla · Lepanto · Murillo · Pérez Embid · Estacadilla · Vicente Aleixandre · La Retama · Blas Infante · Mundo Nuevo · Eduardo Blanco · Infanta María Luisa · Alfonso XIII · Vázquez Díaz · El Molinillo · Patorcito · Hernán Cortés · Francisco Pizarro · Cabañeros · Las Arenas · Madrugada del Lunes · Mes de Mayo · Pérez Galdós · Alcantarilla · Unamuno · Blasco Ibáñez · Infante Don Carlos · Grupo Nuestra Señora del Rocío.

Horarios clave de los cortes durante la Venida del Rocío 2026

Quienes vayan a desplazarse durante el 19 de agosto deberán tener especialmente presentes estos horarios:

15.00 horas: prohibida la circulación y el estacionamiento en el Camino de la Virgen.

prohibida la circulación y el estacionamiento en el Camino de la Virgen. 18.00 horas: cierre de la A-483 en sentido Almonte-El Rocío, salvo autobuses y taxis autorizados hasta las 21.00 horas.

cierre de la A-483 en sentido Almonte-El Rocío, salvo autobuses y taxis autorizados hasta las 21.00 horas. 18.00 horas: cierre de los caminos de los Puertos y de los Taranjales en sentido Almonte-El Rocío.

cierre de los caminos de los Puertos y de los Taranjales en sentido Almonte-El Rocío. 21.00 horas: cierre de la A-483 también en sentido El Rocío-Almonte.

cierre de la A-483 también en sentido El Rocío-Almonte. 22.00 horas: cierre del tramo de la A-474 entre el Tanatorio Municipal y la rotonda de entrada a Almonte.

cierre del tramo de la A-474 entre el Tanatorio Municipal y la rotonda de entrada a Almonte. 06.00 horas del 20 de agosto: final previsto de los cortes anunciados en estas carreteras y caminos.

Los caminos de los Puertos y de los Taranjales permanecerán abiertos en sentido El Rocío-Almonte durante todo el dispositivo, por lo que constituyen una de las posibilidades previstas por el Ayuntamiento para desplazarse desde la aldea hacia el municipio.

Caballos y carros no podrán circular por los recorridos oficiales

El tránsito de animales y vehículos de tracción animal también estará limitado mientras se desarrollen los actos. Durante los actos oficiales no podrán circular por los itinerarios establecidos caballos, mulos u otros équidos, ni tampoco vehículos de tracción animal.

El Ayuntamiento pide a vecinos, romeros y visitantes que respeten estas restricciones y sigan las instrucciones de la organización y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Qué tener en cuenta antes de ir al Rocío Chico y la Venida

Para quienes tengan previsto acudir a El Rocío o Almonte, las indicaciones municipales pasan principalmente por planificar con antelación el desplazamiento, especialmente durante la tarde y la noche del 19 de agosto.

También será fundamental tener en cuenta los horarios de cierre de la A-483 y la A-474, así como las restricciones de los caminos, antes de elegir la ruta de entrada o salida.

Todo ello formará parte de un dispositivo especial destinado a compatibilizar la gran afluencia prevista con el desarrollo del Rocío Chico y la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte, especialmente durante la jornada central del miércoles 19 de agosto.