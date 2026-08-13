Cómo ir en autobús al Rocío Chico 2026: transporte público, paradas y cambios en Almonte y El Rocío

Quienes tengan previsto acudir al Rocío Chico 2026 y a la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte y no quieran hacerlo en coche, pueden optar por el transporte público para llegar hasta Almonte y la aldea de El Rocío. No obstante, hay que tener en cuenta que, durante las jornadas de mayor afluencia, habrá cambios en las paradas y en el funcionamiento de los autobuses, especialmente entre el 19 y el 20 de agosto.

El dispositivo previsto mantiene las paradas habituales en El Rocío, mientras que en Almonte el apeadero habitual quedará temporalmente fuera de servicio y se habilitará otro provisional. Además, los autobuses discrecionales tendrán puntos concretos para dejar a sus pasajeros y estacionar.

Cómo llegar en autobús a Almonte y El Rocío

La compañía DAMAS ofrece servicios de autobús que permiten llegar a la zona desde Sevilla y Huelva y conectar con los tres núcleos de población del municipio: Almonte, El Rocío y Matalascañas. La empresa dispone de cuatro autobuses diarios que cubren estas conexiones.

Para quienes viajen desde Huelva, la estación de autobuses está situada en el centro de la capital onubense y frente a la principal parada de autobuses urbanos, en la que tienen parada las distintas líneas de transporte urbano de la ciudad. Si la salida es desde Sevilla, hay que tomar el autobús desde la estación de Plaza de Armas.

De esta forma, el autobús se presenta como una de las alternativas para quienes quieran desplazarse hasta la zona sin utilizar vehículo particular durante unos días en los que se espera una elevada afluencia.

Autobuses entre Almonte, El Rocío y Matalascañas

A las conexiones interurbanas se suma la red de Transportes Urbanos de Almonte (TUAL). La red dispone de una línea de alta capacidad que conecta Almonte con Matalascañas, con distintas paradas a lo largo del recorrido comprendido entre el apeadero y la zona del Hotel El Coto.

Este servicio facilita los desplazamientos internos entre los distintos puntos del término municipal y constituye otra de las posibilidades de transporte público durante las jornadas del Rocío Chico.

Plan especial de autobuses por el Rocío Chico 2026 / Ayuntamiento de Almonte

Paradas de autobús en El Rocío durante la Venida

En El Rocío, el Plan Venida no modifica las paradas habituales del transporte público. Se mantendrán operativas las dos paradas situadas en:

La Guindilla .

. Cuartel de la Guardia Civil.

Por tanto, quienes utilicen los servicios regulares de autobús en la aldea podrán seguir recurriendo a estos puntos durante el dispositivo.

Dónde dejarán a los pasajeros los autobuses discrecionales en El Rocío

La organización será diferente para los autobuses discrecionales, como los utilizados por grupos o viajes organizados. Estos autocares tendrán que efectuar la bajada de viajeros en la calle Pato Real, detrás de la Jefatura de la Policía Local. Una vez que los pasajeros hayan descendido, los vehículos deberán abandonar este punto y dirigirse al aparcamiento P3, habilitado específicamente para autobuses.

Almonte cambia su apeadero los días 19 y 20 de agosto

Uno de los cambios más importantes del dispositivo afectará a quienes utilicen el autobús en Almonte. El apeadero habitual quedará temporalmente fuera de servicio y será sustituido por un punto provisional en la carretera de El Rocío, dentro de la travesía de Almonte.

El nuevo apeadero se situará en el primer tramo de entrada al municipio, junto al apeadero habitual. La modificación comenzará a las 06.00 horas del miércoles 19 de agosto y se mantendrá, aproximadamente, hasta las 16.00 horas del jueves 20 de agosto. Durante ese periodo será necesario utilizar este punto provisional para los servicios afectados por el dispositivo de la Venida.

Cómo accederán los autobuses discrecionales a Almonte

Los autocares discrecionales también tendrán un recorrido específico para entrar en Almonte. Deberán acceder al municipio por la glorieta de Rociana y Bollullos y continuar por la travesía. Los pasajeros bajarán en el tramo habilitado de la carretera de El Rocío, coincidiendo con la zona establecida para el apeadero provisional.

Después de dejar a los viajeros, los autobuses se dirigirán a la avenida Cumbre Hermosa, donde deberán estacionar inicialmente. Cuando vuelva a abrirse al tráfico la A-474 entre Almonte e Hinojos, estos vehículos pasarán al aparcamiento habilitado en el Polígono El Tomillar.

Horarios clave para viajar en autobús durante el Rocío Chico

Quienes tengan previsto utilizar el transporte público durante la Venida deben prestar especial atención a dos momentos:

19 de agosto, a partir de las 06.00 horas: entra en funcionamiento el apeadero provisional de Almonte.

entra en funcionamiento el apeadero provisional de Almonte. 20 de agosto, alrededor de las 16.00 horas: está previsto que deje de funcionar este dispositivo provisional.

Los usuarios de autobuses discrecionales deberán tener en cuenta también que los puntos de subida o bajada de pasajeros no coincidirán necesariamente con los lugares en los que permanecerán estacionados los vehículos.

Qué tener en cuenta antes de viajar en transporte público

El Ayuntamiento de Almonte recomienda planificar los desplazamientos con antelación, especialmente durante las jornadas centrales de la Venida de la Virgen. Los mayores cambios se concentrarán en Almonte entre la mañana del 19 y la tarde del 20 de agosto, debido a la entrada en funcionamiento del apeadero provisional y a las restricciones derivadas del dispositivo especial.

Quienes acudan hasta El Rocío en transporte regular seguirán disponiendo de las paradas habituales, mientras que los viajeros de autocares organizados deberán utilizar los puntos específicos establecidos tanto en la aldea como en Almonte.