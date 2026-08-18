Dónde aparcar en el Rocío Chico 2026 y la Venida de la Virgen: reservas y zonas habilitadas

Dónde aparcar durante el Rocío Chico y la Venida de la Virgen del Rocío será una de las principales cuestiones para quienes se desplacen estos días hasta Almonte y El Rocío. Ante la elevada afluencia prevista, el Ayuntamiento de Almonte ha habilitado un sistema de reserva anticipada de plazas para visitantes en los aparcamientos gestionados por EMILAD tanto en El Rocío como en Almonte, una opción pensada para facilitar la llegada y evitar esperas en los momentos de mayor concentración de vehículos.

La planificación será especialmente importante el 19 de agosto, cuando la Venida de la Virgen provocará restricciones de circulación y la activación de un amplio perímetro de seguridad en Almonte. Los visitantes podrán reservar su estacionamiento con antelación, mientras que los residentes de Almonte, El Rocío y Matalascañas con pase no tendrán que reservar y podrán aparcar gratuitamente en las zonas habilitadas. Además, quienes dispongan de un garaje dentro del perímetro restringido deberán solicitar previamente un pase específico de acceso.

Aparcamientos para la Venida: los visitantes pueden reservar plaza

Otro de los aspectos importantes para organizar la llegada será el estacionamiento. El Ayuntamiento ha habilitado la posibilidad de que los visitantes reserven previamente una plaza de aparcamiento a través de la plataforma de EMILAD, disponible en parkingemilad.com.

La reserva permite acceder a los aparcamientos gestionados por EMILAD tanto en El Rocío como en Almonte, con el objetivo de facilitar la llegada y evitar esperas durante las jornadas de mayor afluencia.

La situación es diferente para los residentes. Los vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas que dispongan de su pase de residente no necesitan realizar ninguna reserva. Según la información municipal, tendrán su plaza asegurada y podrán estacionar gratuitamente en los aparcamientos habilitados presentando ese pase.

La plataforma de reserva está destinada, por tanto, fundamentalmente a quienes lleguen desde fuera.

Restricciones de tráfico en las calles de Almonte

La llegada de la Virgen implicará también el establecimiento de un perímetro de seguridad en Almonte, dentro del cual habrá limitaciones a la circulación. No todas las calles tendrán necesariamente las mismas restricciones.

El Ayuntamiento advierte de que habrá zonas con prohibición total de circular y otras en las que los accesos estarán restringidos o podrán producirse cortes parciales durante el desarrollo del dispositivo.

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Cómo acceder a un garaje situado dentro del perímetro de seguridad

Los residentes que tengan un garaje en alguna de las calles afectadas por el perímetro de seguridad deberán realizar un trámite previo. Será necesario solicitar el denominado Pase de Acceso a Garaje para Residentes, que deberá tramitarse a través de micharret.com.

Este documento está destinado exclusivamente a quienes dispongan de garaje en alguna de las calles incluidas en el perímetro. El pase no garantiza, sin embargo, la circulación sin restricciones en cualquier momento, ya que dentro del perímetro habrá zonas completamente cerradas al tráfico y otras sometidas a accesos limitados o cortes parciales mientras se desarrollen los actos.

Qué tener en cuenta antes de ir al Rocío Chico y la Venida

Para quienes tengan previsto acudir a El Rocío o Almonte, las indicaciones municipales pasan principalmente por planificar con antelación el desplazamiento, especialmente durante la tarde y la noche del 19 de agosto.

Los visitantes pueden reservar previamente plaza de aparcamiento mediante EMILAD, mientras que los residentes de Almonte, El Rocío y Matalascañas con pase no necesitan reservar. Quienes dispongan de un garaje dentro del perímetro de seguridad de Almonte deberán solicitar, además, el correspondiente pase de acceso.