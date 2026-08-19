Rocío Chico 2026, en directo: horarios, traslado de la Virgen, cortes de tráfico y aparcamientos

Almonte y El Rocío viven este miércoles 19 de agosto la jornada central del Rocío Chico 2026 y uno de los días más esperados de los últimos años: la Venida de la Virgen del Rocío a su pueblo. La Solemne Función del Voto, la procesión eucarística y el posterior traslado de la imagen desde la aldea hasta Almonte marcan un día para el que se ha preparado un amplio dispositivo especial de tráfico, transporte público, aparcamientos y seguridad.

Para quienes tengan previsto acudir hoy a El Rocío o Almonte, conviene planificar el desplazamiento antes de salir. A lo largo de la tarde comenzarán a aplicarse cortes en la A-483, la A-474 y varios caminos, mientras que en Almonte ya funciona desde primera hora un apeadero provisional y existe un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación. También hay normas específicas para establecimientos, caballos, carros y venta ambulante.

Programa de hoy, 19 de agosto: los actos del Rocío Chico y la Venida

La jornada comienza con uno de los actos que constituye la esencia del Rocío Chico. A las 10.00 horas comienza la Solemne Función del Voto, la celebración con la que Almonte renueva el compromiso de acción de gracias adoptado por el pueblo en 1813.

La Eucaristía estará presidida por Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, y contará con la participación de la Coral Polifónica Cultural de La Palma del Condado.

Una vez concluida la función religiosa se celebrará la procesión eucarística por el itinerario tradicional. Después llegará el otro gran acontecimiento de este 19 de agosto: la Solemne Venida de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta Almonte. La imagen realizará el camino vestida con sus galas de Pastora y a hombros de los almonteños.

Por qué el Rocío Chico se celebra cada 19 de agosto

El Rocío Chico tiene su origen en el Voto de Acción de Gracias realizado por Almonte en 1813 tras unos acontecimientos ocurridos durante la ocupación francesa. El 17 de agosto de 1810, un grupo de almonteños asaltó el cuartel establecido por las tropas francesas en la localidad. Como consecuencia de aquellos hechos, los franceses prepararon una expedición de castigo contra el municipio.

Ante la amenaza, el pueblo recurrió a la Virgen del Rocío para pedir su mediación. Las tropas finalmente no llegaron a Almonte y, cuando el ejército francés se retiraba de España, Ayuntamiento, Clero y Hermandad Matriz acordaron en 1813 realizar un voto perpetuo de acción de gracias.

Desde entonces, cada 19 de agosto se renueva ese compromiso. Este 2026, además, es muy especial, ya que el Rocío Chico coincide con la Venida de la Virgen a Almonte, el traslado que de forma ordinaria se produce cada siete años.

Perímetro de seguridad en Almonte: restricciones en numerosas calles

La llegada de la Virgen supondrá además la activación de un amplio perímetro de seguridad en Almonte. Dentro de esta zona habrá calles completamente cerradas a la circulación y otras en las que se aplicarán restricciones de acceso o cortes parciales durante el dispositivo.

Entre las vías incluidas se encuentran la Carretera del Rocío, Plaza San Pedro, La Rivera, Conde Cañete, Santa Ana, Rábida, Picasso, Cervantes, Avenida de los Cabezudos, Triana, La Viña, San Fernando, Cristóbal Colón, Granada, Juan Ramón Jiménez, Ramón y Cajal, Manuel Siurot, Plaza de España, Blas Infante, Alfonso XIII, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pérez Galdós y Grupo Nuestra Señora del Rocío, entre muchas otras.

Los conductores deberán atender a la señalización y a las indicaciones de los agentes, ya que el tipo de restricción puede variar según el punto y el momento del dispositivo.

Dónde aparcar hoy para el Rocío Chico y la Venida

El estacionamiento es otro de los puntos que conviene resolver antes de desplazarse. Los visitantes pueden reservar previamente una plaza de aparcamiento en los estacionamientos gestionados por EMILAD tanto en El Rocío como en Almonte mediante la plataforma parkingemilad.com. La reserva está pensada para facilitar la llegada y reducir esperas durante las horas de mayor afluencia.

Los residentes que dispongan de un garaje en una de las calles incluidas dentro del perímetro de seguridad necesitan un pase específico para facilitar el acceso. El denominado Pase de Acceso a Garaje para Residentes se tramita a través de micharret.com. Contar con este documento no garantiza, sin embargo, que sea posible circular en todo momento, ya que habrá zonas sometidas a restricción total durante determinados momentos de la Venida.

Cómo moverse hoy en autobús por El Rocío

Quienes opten por el transporte público también deben tener en cuenta algunas particularidades del dispositivo. En El Rocío se mantienen las paradas habituales situadas en:

La Guindilla .

. Cuartel de la Guardia Civil.

Los autobuses discrecionales, sin embargo, tienen un funcionamiento específico. Dejarán a sus pasajeros en la calle Pato Real, detrás de la Jefatura de la Policía Local. Tras el descenso de los viajeros, los vehículos deberán desplazarse al aparcamiento P3, habilitado para su estacionamiento.

Almonte tiene desde esta mañana un apeadero provisional

En Almonte, el cambio es más importante. Desde las 06.00 horas de este miércoles 19 de agosto, el apeadero habitual permanece temporalmente fuera de servicio y ha sido sustituido por un apeadero provisional en la carretera de El Rocío, en la travesía de Almonte, junto al punto habitual.

Este dispositivo permanecerá operativo, aproximadamente, hasta las 16.00 horas del jueves 20 de agosto. Los autobuses discrecionales accederán a Almonte por la glorieta de Rociana y Bollullos, continuarán por la travesía y efectuarán la bajada de viajeros en el tramo habilitado de la carretera de El Rocío.

Posteriormente estacionarán en la avenida Cumbre Hermosa. Una vez que vuelva a abrirse al tráfico la A-474, los autobuses serán trasladados al estacionamiento habilitado en el Polígono El Tomillar.

Música apagada durante el paso de la Virgen

El Ayuntamiento ha establecido también varias normas de convivencia para preservar el desarrollo de la celebración. Durante los actos únicamente estarán permitidos en El Rocío los cantes y bailes de carácter tradicional, y queda prohibido utilizar megáfonos, equipos de música u otros elementos que puedan generar ruido e interferir en los actos oficiales.

Este miércoles, los bares, establecimientos, chiringuitos, puestos y comercios situados en el recorrido de la Virgen deberán mantener apagados sus equipos de música durante su paso. La norma se aplica tanto en El Rocío como en Almonte.

El incumplimiento puede derivar, según el Ayuntamiento, en la intervención de los equipos de sonido e incluso, dependiendo del caso, en la clausura del establecimiento o retirada de la correspondiente autorización o licencia municipal.

Caballos y carros: restricciones durante los actos

Durante el desarrollo de los actos oficiales tampoco estará permitida la circulación de caballos, mulos u otros équidos por los itinerarios oficiales. La prohibición se extiende igualmente a los vehículos de tracción animal.

Tampoco podrán instalarse quioscos, tenderetes, puestos de venta o actividades comerciales que no dispongan de la correspondiente autorización municipal.

Los cortes de tráfico de hoy: atención a la A-483 y A-474

Uno de los principales aspectos que deben tener en cuenta quienes se desplacen este miércoles es el cierre progresivo de carreteras durante la tarde y la noche. La A-483 entre Almonte y El Rocío será una de las principales vías afectadas. En sentido Almonte-El Rocío, la carretera estará cerrada desde las 18.00 horas de hoy hasta las 06.00 horas del jueves 20 de agosto. Entre las 18.00 y las 21.00 horas existirá una excepción: podrán seguir circulando por este sentido autobuses y taxis autorizados. El resto del tráfico no podrá utilizarlo.

En sentido El Rocío-Almonte, la A-483 permanecerá abierta durante más tiempo y quedará cortada a partir de las 21.00 horas, manteniéndose la restricción igualmente hasta las 06.00 horas del jueves.

A las 22.00 horas comenzará otro corte importante. La A-474 Almonte-Hinojos quedará cerrada entre el Tanatorio Municipal y la rotonda de entrada a Almonte, situada en el punto kilométrico 13. La restricción se mantendrá desde las 22.00 horas de este miércoles hasta las 06.00 horas del jueves 20 de agosto.

Por ello, quienes tengan previsto abandonar o acceder a la zona durante la noche deberán tener en cuenta tanto este cierre como el de la A-483 antes de iniciar el desplazamiento.

En el Camino de la Virgen, concretamente entre el Arco Mariano y el cruce con la A-474, quedará prohibida tanto la circulación como el estacionamiento desde las 15.00 horas de este miércoles. La prohibición permanecerá vigente hasta las 06.00 horas del jueves 20. Esto supone que los vehículos que se encuentren en esta zona deberán tener especialmente presente la prohibición de estacionar antes de que entre en vigor el dispositivo.

También habrá restricciones en el Camino de los Puertos y el Camino de los Taranjales, aunque no afectarán de igual manera a ambos sentidos. Desde las 18.00 horas de hoy hasta las 06.00 horas del jueves permanecerán cerrados en sentido Almonte-El Rocío.

Sin embargo, el sentido El Rocío-Almonte seguirá abierto durante todo el dispositivo. Estos caminos podrán utilizarse, por tanto, para desplazarse desde la aldea hacia Almonte, pero no para realizar el recorrido contrario una vez que comience la restricción.

Qué conviene saber antes de salir hacia Almonte o El Rocío

La principal recomendación para quienes vayan a participar este miércoles en el Rocío Chico y la Venida pasa por planificar con antelación tanto la llegada como, especialmente, la salida.

Quien viaje en coche deberá comprobar los horarios de cierre de la A-483 y la A-474, tener en cuenta las restricciones de los caminos y prever dónde dejar el vehículo antes de acercarse a los recorridos oficiales.

La Virgen del Rocío, en su hermita, antes de su traslado a Almonte / Hermandad Matriz de Almonte

Los visitantes tienen la posibilidad de reservar estacionamiento, mientras que los residentes con pase cuentan con aparcamientos habilitados. Quienes utilicen el autobús deberán tener presente el apeadero provisional de Almonte y los puntos especiales establecidos para los autocares.

Todo el dispositivo acompañará una jornada especialmente señalada: el 19 de agosto de 2026, día en el que Almonte vuelve a renovar su histórico Voto de Acción de Gracias y recibe de nuevo a la Virgen del Rocío en su Venida desde la aldea hasta el pueblo.