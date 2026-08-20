Rocío Chico y Venida de la Virgen 2026: así será el traslado desde la aldea hasta Almonte

La Virgen del Rocío vuelve este 19 de agosto a Almonte en uno de los momentos más esperados del calendario rociero. Tras la celebración del Rocío Chico, la imagen emprenderá el traslado desde la aldea de El Rocío hasta su pueblo, una Venida que se realiza de forma ordinaria cada siete años y que llevará a la Virgen a permanecer en Almonte durante aproximadamente nueve meses.

El camino, según detalla la Hermandad Matriz de Almonte, tiene alrededor de 15 kilómetros y se realiza tradicionalmente a hombros de los almonteños, siguiendo los caminos históricos que unen la aldea con el municipio.

La llegada no pone fin al acontecimiento: una vez en Almonte comenzará una larga estancia en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, marcada por cultos, peregrinaciones y el rezo diario de la Salve hasta su regreso a El Rocío antes de la siguiente Romería.

Qué es la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte

La denominada Venida de la Virgen del Rocío es el traslado periódico de la imagen desde su Santuario, en la aldea, hasta Almonte. Se celebra el 19 de agosto cada siete años, una vez finalizados los cultos del Rocío Chico. La Virgen abandona entonces temporalmente su Santuario para permanecer durante unos nueve meses en su pueblo.

El programa oficial de 2026 recoge para este miércoles 19 de agosto el "Solemne Traslado" de la venerada imagen de Nuestra Señora del Rocío, con sus galas de Pastora, a hombros de los almonteños desde la aldea hasta Almonte.

Un camino de unos 15 kilómetros entre El Rocío y Almonte

La distancia que separa El Rocío de Almonte es de aproximadamente 15 kilómetros. Históricamente, los traslados de la Virgen han discurrido por los caminos de Los Llanos y de Los Taranjales, por los que la imagen avanza a hombros de los almonteños en dirección a su pueblo. Se trata de un recorrido que se prolonga durante la noche. Uno de sus elementos más característicos se produce poco después de abandonar la aldea.

Al atardecer, a la salida de El Rocío, la Virgen es cubierta con un capote para protegerla del polvo del camino. La imagen realiza buena parte del recorrido protegida por este guardapolvo. El momento de retirarlo llega ya con el amanecer y constituye otra de las escenas tradicionales de la Venida.

La imagen es protegida del polvo del camino con una capa cerrada. / LAURA RAMÍREZ| EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

Con el primer rayo de sol, se retiran el guardapolvo y el pañito en el Alto del Molinillo, en el Chaparral, cuando la Virgen ya se encuentra en Almonte. Es entonces cuando comienza una nueva parte del traslado: su entrada y recorrido por las calles del municipio.

Almonte recibe a la Virgen entre arcos y flores

Después de la llegada al Chaparral, se inicia la procesión por las calles de Almonte. El pueblo se prepara para la ocasión adornando el recorrido con arcos y flores, que acompañarán a la Virgen durante su avance hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Este templo se convertirá en el centro de la devoción rociera durante los meses siguientes, ya que será allí donde permanezca la imagen durante su estancia en Almonte.

Preparativos en la aldea del Rocío antes del traslado de la Virgen hasta Almonte / Joaquín Corchero / Europa Press

Un traslado nocturno que culminará con la llegada a Almonte

La salida de la Virgen desde El Rocío abrirá una noche de camino hasta Almonte. Tras recorrer los aproximadamente 15 kilómetros que separan ambos núcleos, el amanecer marcará uno de los momentos clave con la retirada del capote en el Alto del Molinillo.

Desde allí comenzará la entrada de la Virgen en un Almonte preparado para recibirla con sus calles engalanadas antes de alcanzar la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Será el comienzo de una estancia de varios meses y el final de una Venida que solo se produce, en circunstancias ordinarias, una vez cada siete años.

Amplio dispositivo de seguridad y movilidad

La coincidencia este año del Rocío Chico con el traslado de la Virgen ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial de tráfico, transporte público, aparcamientos y seguridad. Desde las 06.00 horas del miércoles 19 de agosto, el apeadero habitual permanece temporalmente fuera de servicio y ha sido sustituido por un apeadero provisional en la carretera de El Rocío, en la travesía de Almonte, junto al punto habitual.

Este dispositivo permanecerá operativo, aproximadamente, hasta las 16.00 horas del jueves 20 de agosto. Los autobuses discrecionales accederán a Almonte por la glorieta de Rociana y Bollullos, continuarán por la travesía y efectuarán la bajada de viajeros en el tramo habilitado de la carretera de El Rocío.

Posteriormente estacionarán en la avenida Cumbre Hermosa. Una vez que vuelva a abrirse al tráfico la A-474, los autobuses serán trasladados al estacionamiento habilitado en el Polígono El Tomillar.

Cortes de carretera por el Rocío Chico y la Venida de la Virgen 2026 / Ayuntamiento de Almonte

Los cortes de tráfico de por la Venida de la Virgen del Rocío 2026

Uno de los principales aspectos que deben tener en cuenta quienes acompañen a la Virgen en su traslado es el cierre progresivo de carreteras durante la tarde y la noche. La A-483 entre Almonte y El Rocío será una de las principales vías afectadas. En sentido Almonte-El Rocío, la carretera estará cerrada desde las 18.00 horas de este miércoles hasta las 06.00 horas del jueves 20 de agosto. Entre las 18.00 y las 21.00 horas existirá una excepción: podrán seguir circulando por este sentido autobuses y taxis autorizados. El resto del tráfico no podrá utilizarlo.

En sentido El Rocío-Almonte, la A-483 permanecerá abierta durante más tiempo y quedará cortada a partir de las 21.00 horas, manteniéndose la restricción igualmente hasta las 06.00 horas del jueves.

A las 22.00 horas comenzará otro corte importante. La A-474 Almonte-Hinojos quedará cerrada entre el Tanatorio Municipal y la rotonda de entrada a Almonte, situada en el punto kilométrico 13. La restricción se mantendrá desde las 22.00 horas de este miércoles hasta las 06.00 horas del jueves 20 de agosto.

Por ello, quienes tengan previsto abandonar o acceder a la zona durante la noche deberán tener en cuenta tanto este cierre como el de la A-483 antes de iniciar el desplazamiento.

En el Camino de la Virgen, concretamente entre el Arco Mariano y el cruce con la A-474, quedará prohibida tanto la circulación como el estacionamiento desde las 15.00 horas de este miércoles. La prohibición permanecerá vigente hasta las 06.00 horas del jueves 20. Esto supone que los vehículos que se encuentren en esta zona deberán tener especialmente presente la prohibición de estacionar antes de que entre en vigor el dispositivo.

La Virgen del Rocío durante la Solemne Función del Voto del Rocío Chico / Hermandad Matriz de Almonte

También habrá restricciones en el Camino de los Puertos y el Camino de los Taranjales, aunque no afectarán de igual manera a ambos sentidos. Desde las 18.00 horas de hoy hasta las 06.00 horas del jueves permanecerán cerrados en sentido Almonte-El Rocío.

Sin embargo, el sentido El Rocío-Almonte seguirá abierto durante todo el dispositivo. Estos caminos podrán utilizarse, por tanto, para desplazarse desde la aldea hacia Almonte, pero no para realizar el recorrido contrario una vez que comience la restricción.