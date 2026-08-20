La Virgen del Rocío culmina su Venida a Almonte tras 20 horas de camino y bajo la lluvia

La Virgen del Rocío ya se encuentra en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte tras culminar este jueves su Venida desde la aldea. La imagen alcanzó el altar mayor a las 09.35 horas, después de cerca de 20 horas de procesión y 15,7 kilómetros de recorrido, en una entrada marcada por la lluvia.

Rodeada de numerosos fieles, la Blanca Paloma completó así el traslado iniciado en la tarde del miércoles 19 de agosto. La aparición de la lluvia durante la mañana obligó a colocarle una protección impermeable transparente mientras avanzaba por las calles de Almonte hacia la parroquia.

La Virgen del Rocío, protegida, entra en la parroquia / Hermandad Matriz de Almonte

La Virgen permanecerá ahora en el templo almonteño hasta la Romería de Pentecostés de 2027, periodo durante el que los cultos y las peregrinaciones de las hermandades se trasladarán desde el Santuario de El Rocío hasta Almonte.

Casi 20 horas desde su salida de la ermita

La Virgen salió de su ermita a las 15.27 horas del miércoles, después del salto de la reja, para iniciar el camino de regreso a Almonte. Vestida de Pastora, la iconografía tradicional que luce durante estos traslados, emprendió el camino de Los Llanos a hombros de los almonteños y avanzó durante toda la tarde y la noche hasta alcanzar su pueblo en la mañana de este jueves.

Al caer la tarde se le colocaron el tradicional pañito y el guardapolvo, destinados a proteger la imagen durante el recorrido. Con la llegada del amanecer, ambos elementos fueron retirados en el Alto del Molinillo, en el entorno del Chaparral, uno de los momentos característicos de cada Venida.

Traslado durante la noche con el pañito y el guardapolvo / Hermandad Matriz de Almonte

Este año, sin embargo, la meteorología volvió a obligar a proteger la imagen poco después. Una ligera lluvia de verano acompañó parte de su recorrido por Almonte y llevó a colocarle una cubierta transparente antes de su llegada definitiva a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

La Virgen permanecerá en Almonte hasta Pentecostés de 2027

Con la entrada en la parroquia comienza ahora una nueva etapa de la Venida. Durante su estancia, los cultos y peregrinaciones de las hermandades tendrán lugar en Almonte y no en el Santuario de El Rocío.

La estancia coincide además con el Año Jubilar Rociero, iniciado el pasado 15 de agosto, que acompañará este periodo de peregrinaciones, oración y acogida. En circunstancias ordinarias, la Venida se celebra cada siete años después del Rocío Chico y la Virgen permanece alrededor de nueve meses en Almonte antes de regresar a su Santuario.

Una espera más corta después de la estancia extraordinaria por la pandemia

Aunque el ciclo ordinario establece siete años entre cada traslado, esta vez el periodo transcurrido desde el regreso de la Virgen a la aldea ha sido menor. La última Venida se produjo en 2019 y coincidió posteriormente con la pandemia de la Covid-19. La situación sanitaria impidió que la Virgen regresara a El Rocío en la primavera de 2020, como estaba previsto. La imagen terminó permaneciendo en Almonte durante casi 34 meses y no regresó a la aldea hasta junio de 2022.

Una tradición con siglos de historia

Las Venidas de la Virgen del Rocío tienen su origen en las rogativas realizadas históricamente por el pueblo de Almonte ante situaciones de necesidad, como sequías, epidemias, guerras y otras calamidades. También han estado vinculadas a momentos de agradecimiento.

El traslado más antiguo documentado hasta ahora está fechado en 1589 y estuvo motivado por una sequía. Durante siglos estos traslados no tuvieron una periodicidad establecida y se realizaban cuando las circunstancias llevaban al pueblo a solicitar la presencia de la Virgen en Almonte.

La regularización comenzó a perfilarse a mediados del siglo XX y quedó consolidada posteriormente. Desde 1971, el ciclo de una Venida cada siete años se ha mantenido como una de las principales características de esta tradición.

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La llegada de este jueves culmina así el traslado de 2026 y abre una estancia de varios meses de la Virgen del Rocío en Almonte, donde permanecerá hasta su regreso a la aldea antes de la próxima Romería de Pentecostés.